Райффайзенбанк запустил новую премиальную кредитную карту стандарта Visa под названием «Кэшбэк на всё Премиум». Владельцы этой карты вместе с кэшбэком в рублях 1.5% на покупки во всех категориях будут получать дополнительные привилегии, включая консьерж-сервис и скидки премиального уровня.

«Кредитная карта – удобный способ легко получить дополнительные средства в нужный момент. Новая карта дает нашим клиентам возможность получать простой и понятный продукт с дополнительными привилегиями, — отметил руководитель управления по работе с премиальными клиентами Райффайзенбанка Кирилл Матвеев. — Запуск этой карты – часть нашей стратегии: предлагать премиальным клиентам индивидуальный подход и широкий спектр возможностей для любых финансовых целей».

Как сообщили представители банка, кэшбэк копится сразу в рублях на протяжении месяца и приходит на счет до 10 числа следующего месяца. Баланс кэшбэка по прошедшим покупкам можно в любой момент увидеть в мобильном приложении «Райффайзен-Онлайн».

Среди дополнительных привилегий, доступных владельцам карты «Кэшбэк на всё Премиум» — скидки 15% на поездки бизнес-классом с Wheely и Gett, 10% в ресторанах White Rabbit Family, расширенная гарантия на покупки, а также бронирование билетов и выбор ресторана от консьерж-сервиса в формате 24/7.

Карта бесплатна в обслуживании, кредитный лимит составляет до 1 000 000 рублей, а беспроцентный период – до 52 дней.

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