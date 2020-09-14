Спикер, руководитель фракции «Единая Россия» в Совете депутатов Дмитрий Асанцев заявил, что партия решила свою основную задачу на выборах в Новосибирске, сохранив большинство в городском совете.

«На выборах в Совет депутатов Новосибирска победу одержали 23 кандидата, выдвинутых «Единой Россией». Три депутата которые баллотировались в порядке самовыдвижения, они уже заявили о вступлении во фракцию ЕР. Среди них, например, Андрей Гудовский (бывший министр региональной политики)», – рассказал «Континенту Сибирь» Дмитрий Асанцев.

Он добавил, что в настоящий момент идут переговоры о вступлении во фракцию ЕР еще с несколькими выигравшими самовыдвиженцами. «Таким образом, по нашим прогнозам, объединение ЕР в Совете депутатов Новосибирска нового созыва будет насчитывать от 27 до 29 человек», – подчеркнул Асанцев.

«Перед нами стояла основная задача – получить в городском Совете большинство, мы эту задачу выполнили. Я оцениваю результат выборов для ЕР положительно», – резюмировал депутат.

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