Иркутская область: у Игоря Кобзева по предварительным результатам 60,77 % голосов

По результатам обработки 94,7% бюллетеней временно исполняющий обязанности губернатора Иркутской области Игорь Кобзев лидирует на выборах главы региона с результатом 60,77% голосов, сообщается на сайте Центризбиркома Иркутской области. За Игоря Кобзева отдали свои голоса свыше 362 тысяч человек.

На втором месте располагается депутат Госдумы РФ от партии КПРФ Михаил Щапов, он набрал 25,58% или 152 667 голосов. Замыкает тройку лидеров представитель от Коммунистической партии социальной справедливости Геннадий Щадов, получивший 4,34% (25 886 голосов). Представитель справедливороссов Лариса Егорова смогла собрать 4,14% (24 724 голоса), таким образом, немного не дотянув до третьего места среди центральных кандидатов. И, наконец, у Андрея Духовникова, представляющего ЛДПР, самые низкие показатели в этой компании — 2,59 % или 15 455 голосов.

По данным избиркома, одиннадцать бюллетеней не были учтены во время выборов, еще два – утрачены. 290 429 человек проголосовали досрочно.

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