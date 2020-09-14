Главе Октябрьского района Барнаула не удалось оспорить арест за вождение без прав

Восьмой кассационный суд общей юрисдикции Кемерова отказался от рассмотрения жалобы главы Октябрьского района Барнаула Вячеслава Новикова. Руководитель районной администрации собирался оспорить наказание за вождение без прав.

Как следует из материалов суда, жалобу Новикова вернули без рассмотрения 10 сентября. О подробностях такого решения не сообщается.

Ранее глава Октябрьского района Барнаула получил наказание в виде лишения свободы на 10 суток по статье «Управление транспортным средством водителем, лишённым прав» (ч.2 ст. 12.7 административного кодекса РФ). Решение суда вступило в законную силу ещё 17 августа.

Вместе с тем, Новиков пытался оспорить и само лишение водительских прав. Соответствующая жалоба также находится в кассационном суде. Тогда было возбуждено производство по административной статье за отказ от медицинского освидетельствования (ч.1 ст. 12.26). Это постановление вступило в силу 15 июня.

Ранее сообщалось о том, что бывший зампред правительства Республики Алтай отправился под домашний арест.

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