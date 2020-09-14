Губернатор Новосибирской области Андрей Травников дал свою оценку прошедшим избирательным кампаниям

Федор Туров
 
Выборы

14 сентября губернатор Новосибирской области Андрей Травников провел оперативное совещание, основной темой которых были завершившиеся накануне избирательные кампании регионального и муниципального уровней. Самими  выборами и уровнем их организации губернатор остался доволен.

«Пока избирательные комиссии завершают подсчет голосов, я хотел бы дать свою оценку кампании, — отметил Андрей Травников. — Предвыборные кампании и агитации велись открыто, прозрачно и честно. Были единичные случаи необоснованного обвинения кандидатов, провокаций и инсценировок, но большинство кандидатов и их штабов вели себя честно, уважительно, старались не унижать соперников, а доказать избирателям свою ценность».

Он подчеркнул, что по словам «опытных участников политических процессов» прошедшая кампания была наиболее открытой и корректной на фоне всех предшествующих, а также самой конкурентной: только по партспискам своих кандидатов выставили десять политических партий.

Предварительный состав нового Заксобрания озвучила глава избиркома Новосибирской области Ольга Благо. С учетом того, что пятипроцентный барьер прошло шесть партий из десяти, а также результатов голосования по округам, «Единая Россия» смогла сохранить большинство мандатов за собой: им досталось 44 места из 78, 27 из которых — по одномандатным округам. Второе место досталось КПРФ, получившей 14 мест (из них 6 округов), 6 мест у ЛДПР, 3 у «Новых людей», по 2 места у «Справедливой России» и «Партии пенсионеров» (все по партийным спискам), еще 2 места взяла «Родина» и 3 достались независимым кандидатам (все по округам). Результаты получены по итогам проверки 96% протоколов.

Редакция «КС» открыта для ваших новостей. Присылайте свои сообщения в любое время на почту news@ksonline.ru или через наши группы в Facebook и ВКонтакте
Подписывайтесь на канал «Континент Сибирь» в Telegram, чтобы первыми узнавать о ключевых событиях в деловых и властных кругах региона.
Нашли ошибку в тексте? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
 КОММЕНТИРОВАТЬ

СХОЖИЕ СТАТЬИБОЛЬШЕ ОТ АВТОРА

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

  