14 сентября губернатор Новосибирской области Андрей Травников провел оперативное совещание, основной темой которых были завершившиеся накануне избирательные кампании регионального и муниципального уровней. Самими выборами и уровнем их организации губернатор остался доволен.

«Пока избирательные комиссии завершают подсчет голосов, я хотел бы дать свою оценку кампании, — отметил Андрей Травников. — Предвыборные кампании и агитации велись открыто, прозрачно и честно. Были единичные случаи необоснованного обвинения кандидатов, провокаций и инсценировок, но большинство кандидатов и их штабов вели себя честно, уважительно, старались не унижать соперников, а доказать избирателям свою ценность».

Он подчеркнул, что по словам «опытных участников политических процессов» прошедшая кампания была наиболее открытой и корректной на фоне всех предшествующих, а также самой конкурентной: только по партспискам своих кандидатов выставили десять политических партий.

Предварительный состав нового Заксобрания озвучила глава избиркома Новосибирской области Ольга Благо. С учетом того, что пятипроцентный барьер прошло шесть партий из десяти, а также результатов голосования по округам, «Единая Россия» смогла сохранить большинство мандатов за собой: им досталось 44 места из 78, 27 из которых — по одномандатным округам. Второе место досталось КПРФ, получившей 14 мест (из них 6 округов), 6 мест у ЛДПР, 3 у «Новых людей», по 2 места у «Справедливой России» и «Партии пенсионеров» (все по партийным спискам), еще 2 места взяла «Родина» и 3 достались независимым кандидатам (все по округам). Результаты получены по итогам проверки 96% протоколов.

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