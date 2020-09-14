На выборах в Новосибирской области лидирует «Единая Россия»

В Новосибирской областной избирательной комиссии сообщили предварительные итоги голосования. Пятипроцентный барьер смогли преодолеть только шесть партий.

Лидирующие позиции занимает «Единая Россия». Партия набрала 37,76% голосов (165 829 избирателей). На втором месте КПРФ, за неё проголосовали 74 992 человека, что составило 17,08%. Третье место заняла ЛДПР. Ей отдали свои голоса 13,36% или 58 662 избирателя.

Четвёртое место заняла политическая партия «Новые люди». За нее проголосовали 7,19% или 31 581 избиратель. На пятом месте – 5,82% или 25 564 голоса набрала «Справедливая Россия». Шестое место с итоговым результатом 5,66% заняла «Партия пенсионеров». За нее отдали свои голоса 24 854 избирателя.

Остальные партии — «Зеленые», «Партия Роста», «За правду», «Родина», по предварительной информации, не смогли преодолеть пятипроцентный барьер.

На выборах в Совет депутатов Новосибирска свои позиции также сохранили «Единая Россия» и КПРФ. Подавляющее число кандидатов от «Коалиции-2020», несмотря на амбициозные заявления, выборы проиграли.

В Заксобрании региона у «Единой России» 27 мандатов из 39, у КПРФ – 6, у партии «Родина» — 2, у самовыдвиженцев – 3. В городском Совете депутатов из 50 мандатов у «Единой России» 22, у КПРФ – 8, у ЛДПР – 4. У самовыдвиженцев – 14, у партий «Зелёные» и «Родина» — по одному.

ЕР победила на выборах в Заксобрание Новосибирской области на 35 из 38 территориальных округах. В ЗС ожидается фракция ЕР из 47 человек — 17 по списку и 30 одномандатников, включая трёх самовыдвиженцев, планирующих войти во фракцию ЕР.

Как отмечают общественные наблюдатели, выборы прошли легитимно, провокации и вбросы о якобы имевших место нарушениях не подтвердились.

По мнению экспертов, трёхдневное голосование не изменило политический ландшафт ни в регионе, ни в областном центре. Так, главной политической фигурой Новосибирской области остаётся губернатор, а основной политической силой — возглавляемое им региональное отделение партии «Единая Россия».

Ранее сообщалось о том, что ряд новосибирских депутатов могут потерять свои мандаты, однако «Единая Россия» сохраняет лидирующие позиции.

ВКонтакте Редакция «КС» открыта для ваших новостей. Присылайте свои сообщения в любое время на почту news@ksonline.ru или через наши группы в Facebook

Подписывайтесь на канал «Континент Сибирь» в Telegram , чтобы первыми узнавать о ключевых событиях в деловых и властных кругах региона.