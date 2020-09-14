Новосибирская компания «Отелит» начала устанавливать зарядные устройства для электромобилей около торговых центров и торговых объектов. Об этом сообщили в самой компании.

По данным «Отелит», скоро появится станция для подзарядки автомобилей на парковке перед торговым центром «Лазурный» в МЖК, после будут оборудованы станции еще около 20-ти объектов по всему Новосибирску.

Отелит – новосибирская девелоперская компания, которая занимается строительством, сдачей в аренду и продажей торговой недвижимости.

Компания выделяет по несколько парковочных мест около торговых объектов для установки станции подзарядки авто на сопровождаемых объектах. «Для нас этот проект не является в прямом смысле коммерческим. Мы решили устанавливать зарядные устройства потому что понимаем, что так наш город становится более удобным и современным. А для посетителей торговых объектов, в которые мы ищем арендаторов, это будет приятным бонусом. Очевидно, что электромобили – это тренд ближайшего будущего. Мы считаем себя технологичными, поэтому зарядные устройства для нас – привлекательное направление. Надеемся, что этот небольшой вклад в развитие города сделает жизнь горожан комфортнее», — отметил директор «Отелит» Евгений Бурденюк.

В компании ссылаются на то, что сегодня в Новосибирске около 500 электрокаров, условия для подзарядки которых еще не созданы. «Зарядные устройства в городе нужны для «дозарядки». В основном, хозяева электрокаров живут в пригороде и оборудуют свой дом зарядным устройством. На полном заряде такие авто могут преодолеть до 200 км. И станции, которые мы устанавливаем в городе рассчитаны на то, чтобы немного подзарядить авто и добраться до дома. Поэтому парковки перед торговыми и офисными зданиями сегодня для установки зарядных устройств в приоритете. Около них владельцы авто с электрическим двигателем могут оставить свое авто на продолжительное время», — поясняют в компании.

Напомним, что ранее популяризацией заправок для электрокаров в городе занималась компания «Новосибирскэнергосбыт». В компании отмечают, что создание сети зарядных станции станет катализатором к устойчивому развитию экологически чистого транспорта в Новосибирске.

ВКонтакте Редакция «КС» открыта для ваших новостей. Присылайте свои сообщения в любое время на почту news@ksonline.ru или через наши группы в Facebook

Подписывайтесь на канал «Континент Сибирь» в Telegram , чтобы первыми узнавать о ключевых событиях в деловых и властных кругах региона.