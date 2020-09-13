В «Единой России» и КПРФ прокомментировали данные экзитполов по итогам голосования на выборах депутатов Законодательного собрания Новосибирской области.

Напомним, что по данным ВЦИОМ, на выборах депутатов Законодательного собрания Новосибирской области лидирует партия «Единая Россия» с показателем 37,9%. В пятерку лидеров также вошли КПРФ с результатом 20,2%, ЛДПР – 13,6%, партия «Новые люди» — 5,9% и «Родина» — 5,6%. В опросах участвовали 61,9% избирателей.

По мнению первого заместителя председателя Законодательного Собрания Новосибирской области Андрея Панферова, партии, участвовавшие в выборах, имеющие политический опыт, показали устойчивый результат, который был предсказуем – далеко за границы тех процентов, которые набирают такие партии из года в год – они не вышли.

Как прокомментировал зампредседателя Заксобрания Новосибирской области, член обкома КПРФ Владимир Карпов, выборы полностью легитимны. «Я считаю, что партии получили свой честный процент голосов, который они заслуживают. Да, были мелкие недочеты, но их было не больше, чем в прошлые выборные кампании. Мы были ко всему готовы — мы со всем справились. Выборы полностью легитимны. Я считаю, что все партии получили свой честный процент голосов, который они заслуживают. Люди искренне отдавали свои голоса за тех, кто им нравится», — рассказал Владимир Карпов.

По мнению руководителя регионального отделения партии «За правду» Петра Дикарева, на выборах в Законодательное собрание Новосибирской области и совет депутатов Новосибирска очень многое шло в разрез с ожиданиями. «Например, явка прогнозировалась небольшая, но мы все-таки ожидали большего. Неожиданностью стало то, что какие-то лидирующие партии, которые по прогнозам должны были получить очень сильную поддержку – одна в городе, другая в районах – они эту поддержку не получали. По крайней мере, мы не столкнулись с той их активностью, которую ожидали увидеть. В остальном – все как обычно, это борьба, а в борьбе слабые соперники и щипаются, и кусаются», – прокомментировал руководитель регионального отделения партии «За правду».

По оценкам результатов экзитполов ЕР улучшила результат во многих округах по сравнению с прошлыми выборами. В свою очередь кандидаты «Коалиции-2020», несмотря на большой информационный шум, инициированный вокруг своего проекта, по предварительным данным, потерпели неудачу. Таким образом, по мнению экспертов, можно сделать вывод о том, «умное голосование» не оказало влияния на избирателей.

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