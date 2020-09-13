Лидер новосибирской «Родины» проходит в Заксобрание

На округе № 24 в региональный парламент обработаны почти все бюллетени. Лидер новосибирской «Родины» Вячеслав Илюхин уверенно побеждает исполнительного директора завода «Искра», самовыдвиженца Сергея Кондратьева.

Пока не учтены данные лишь 4 участков, по результатам обработки бюллетеней практически на всем одномандатном округе № 24 лидирует депутат горсовета Новосибирска, руководитель местной «Родины» Вячеслав Илюхин.

По сведениям «Континента Сибирь», он набирает более 40 %. За ним следует самовыдвиженец (при поддержке ЕР), исполнительный директор «Искры» Сергей Кондратьев — около 12 %

Также территория показала хорошую явку: в Пашино проголосовали около 34 % избирателей, всего явка на округе № 24 составила около 22 %.

По предварительной информации редакции, победил также выдвиженец «Родины» в горсовет Новосибирска, депутат Леонид Рыбин. Он набрал 61 % голосов.

Вячеслав Илюхин возглавляет партийный список «Родины». Избирком начал подсчитывать «партийные» рейтинги. По данным с первых участков, партия перешагивает 5-процентный барьер. В этом случае она сможет провести своих представителей по партийному списку.

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