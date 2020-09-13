По данным ВЦИОМ, 5-процентный барьер на выборах в Заксобрание Новосибирской области, помимо парламентской четверки, преодолевают «Родина» и «Новые люди».

Всероссийский центр изучения общественного мнения проводил опрос с 11 до 20:00 13 сентября на выходе с участков в Новосибирской области. Исследование заказала партия «Новые люди».

По данным экзитпола, на выборах в Заксобрание Новосибирской области лидирует «Единая Россия» (37,9%). В лидерах также КПРФ (20,2%), ЛДПР (13,6%), «Новые люди» (5,9%) и «Родина» (5,6%).

В опросе приняли участие 54 643 человек, рассказать, за какую партию отдали голос, согласились 61,9% избирателей.

По первым данным Центральной избирательной комиссии РФ к 18:40 по Москве, на выборах в Новосибирской области лидирует ЕР – 43%, у КПРФ – 17,7 %, ЛДПР – 14, 2 %, у «Новых людей» – 6, 8 %, у «Справедливой России» – 3, 6 %.

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