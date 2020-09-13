По данным Центральной избирательной комиссии РФ у Игоря Кобзева более 60 % голосов на выборах главы Иркутской области.

По информации ЦИК РФ, после обработки 26, 9 % бюллетеней за самовыдвиженца Игоря Кобзева, который выдвинут при поддержке «Единой России», проголосовали 60, 05 % избирателей.

У выдвиженца КПРФ Михаила Щапова – 27, 04 %, Геннадия Щадова от Коммунистической партии социальной справедливости – 4, 08 %, Ларисы Егоровой от «Справедливой России» – 4, 08 %, у кандидата от ЛДПР Андрея Духовникова – 2, 4 %.

ТАСС на 18:36 по Московскому времени передает, что после обработки 41, 03 % бюллетеней у Кобзева по-прежнему около 60 %.

Ранее «Континент Сибирь» сообщал, что экзитпол прогнозирует победу врио губернатора Иркутской области в первом туре.

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