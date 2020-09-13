По данным экзитпола, на досрочных выборах главы Иркутской области врио губернатора Игорь Кобзев набирает 63,6 %.

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) провел опрос по заказу Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ). Людей спрашивали при выходе с избирательных участков, за кого они отдали голос на выборах губернатора Иркутской области. По данным ВЦИОМ, к 20:00 13 сентября большинство отдали предпочтение временно исполняющему обязанности главы области Игорю Кобзеву (самовыдвижение, поддержка «Единой России») – 63, 3 %. Для победы в первом туре кандидат должен набрать более 50 %.

Выдвиженцу КПРФ Михаилу Щапову экзитпол дал 23,7 %, Геннадию Щадову от Коммунистической партии социальной справедливости – 3,9 %, Ларисе Егоровой от «Справедливой России» – 3,6 %, кандидату от ЛДПР Андрею Духовникову – 3, 4 %. 1,8 % сказали, что испортили бюллетень.

Всего в опросе приняли участие 66 381 человек. Из них на вопросы ответили 57,8%, отказались от ответа 42,2% респондентов.

Голосование проходило с 11 до 20:00 13 сентября. По данным регионального избиркома, к 18:00 явка в Иркутской области составила 30,33 %. После обработки 10% бюллетеней у Кобзева 60,75 %, передает РИА новости.

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