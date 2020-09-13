К шести вечера по местному времени 13 сентября в Иркутской области проголосовало 30,33% избирателей. Самый высокий процент явки в Баяндаевском районе (53,62%), Свирске (49,42%) и Аларском районе (46,59%). Самая низкая явка — в Бодайбо и Бодайбинском районе (20,71%), Усть-Илимске (21,75%) и Братске (22,37%).

В Иркутской области с 11 по 13 сентября проходили выборы главы региона и 89 муниципальных образований. В 20:00 по местному времени голосование завершилось. Жители регионы должны были избрать 323 депутата, мэров трёх городов и девяти районов, глав 35 населённых пунктов.

В первые два дня Прибайкалье возглавляло список регионов с одной из самых низких явок по стране. За этот период в избирательные пункты пришли немногим более 15% от общего числа избирателей. Всего в регионе зарегистрировано 1,85 миллиона избирателей, из них проголосовали 565 418 избирателей.

Председатель избирательной комиссии Иркутской области Илья Дмитриев отметил, что основные жалобы во время выборов подавались на порядок голосования, попытку подкупа, неверное время окончания работы комиссий. Также имелись нарекания на деятельность наблюдателей и кандидатов. Жалобы касались как губернаторских выборов, так и муниципальных. Часть жалоб удовлетворена. Более подробная информация по нарушениям будет предоставлена 14 сентября.

Напомним, что на пост главы региона претендуют пять человек. Андрей Духовников от партии Жириновского, Лариса Егорова от «Справедливой России», Михаил Щапов от КПРФ, Геннадий Щадов, представляющий Коммунистическую партию социальной справедливости. А также, самовыдвиженец, временно исполняющий обязанности губернатора Иркутской области Игорь Кобзев. Для победы кандидат в губернаторы должен набрать как минимум пятьдесят процентов плюс один голос.

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