В Общественной палате НСО прокомментировали «минирование» избирательного участка

13 сентября на избирательный участок в Новосибирске по улице Кубовая, 107/1 поступило сообщение о якобы заложенной там бомбе. В Общественной палате Новосибирской области прокомментировали эту информацию.

Напомним, что информация о «минировании» поступила около 17 часов 13 сентября. Как сообщили в службе 112, данные проверяются.

Ранее в Общественной палате Новосибирской области высказали предположение, что подобные инциденты могут быть провокацией со стороны несистемной оппозиции.

По мнению общественного наблюдателя, представителя Новосибирской областной общественной организации ветеранов-пенсионеров войны, труда, военной службы и правоохранительных органов Виктора Крикунова, целью подобных провокаций может быть срыв голосования или дискредитирование его результатов.

«В условиях нулевых шансов на победу некоторые представители несистемной оппозиции понимают, что единственный способ заработать себе очков – мешать подсчёту голосов и процедуре голосования в целом. Во-первых, они неспособны предложить достойных кандидатов, которых бы поддержали жители области. Во-вторых, полностью отсутствует понимание повестки таких объединений: конкретных предложений нет, планов развития региона тоже нет. И, в-третьих, отсутствует поддержка не только кандидатов, но и самих подобных радикальных объединений в целом. В таких условиях единственное, на что могут работать представители несистемной оппозиции – срыв выборов», — считает Виктор Крикунов.

Кроме того, перед Единым днём голосования Виктор Крикунов отметил, что в ближайшее время вполне вероятны такие инциденты, как «минирование» учреждений и торговых центров. «Не удивлюсь, если в этот период будут распространяться ложные сообщения о минировании ТЦ, школ и избирательных участков, чтобы дискредитировать результаты», — сказал он.

Как отметил общественный наблюдатель, инциденты с «минированием» избирательных участков не должны повлиять на ход и результат голосования.

Ранее сообщалось о том, что за порядком на избирательных участках Новосибирской области следит ситуационный центр.

ВКонтакте Редакция «КС» открыта для ваших новостей. Присылайте свои сообщения в любое время на почту news@ksonline.ru или через наши группы в Facebook

Подписывайтесь на канал «Континент Сибирь» в Telegram , чтобы первыми узнавать о ключевых событиях в деловых и властных кругах региона.