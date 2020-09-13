Общественная палата РФ проверила информацию о нарушениях на выборах в Иркутской области. В сети появились скриншоты некой переписки, где избирателям на выборах главы региона, якобы, предлагали продать их голоса. После проверки стало очевидно, что «доказательства» попытка подкупа – результат «фотошопа».

«Общественные наблюдатели мониторят распространение фейковой информации, связанной с голосованием, с целью выявления искажения фактов и распространения заведомо ложной информации. В Иркутской области в интернете распространяются скриншоты «переписки», в которых людям обещают заплатить за голос в пользу конкретного кандидата. Сообщения проверены, они оказались «нарисованными в фотошопе», — прокомментировали в пресс-службе Общественной палаты РФ.

Это не первое расследование в плане нарушений в регионе. Ранее председатель координационного совета при Общественной палате РФ по общественному контролю за голосованием Максим Григорьев опроверг информацию о том, что голосование в Иркутской области проходит на багажнике автомобиля.

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