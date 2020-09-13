Андрей Шимкив о выборах в Новосибирской области: «Конкуренция большая, но честная»

Спикер Законодательного Собрания Новосибирской области Андрей Шимкив принял участие на выборах в региональный парламент и органы местного самоуправления. Он проголосовал на избирательном участке по своему месту жительства в Бердске.

Спикер областного Заксобрания отметил высокую конкуренцию на всех избирательных округах. При этом, по мнению Андрея Шимкива, политическая борьба в целом ведётся честно.

«Главное, что выборы у нас конкурентные — на 38 одномандатных округов претендуют 172 кандидата, участвуют 7 политических партий, в том числе новые. Конкуренция высокая не только на тех округах, где действующие депутаты приняли решение не выдвигаться, но и на других: в среднем по 4-5 человек на округе. Поэтому, да, конкуренция большая, но, я бы сказал, честная. Есть, конечно, какие-то отдельные моменты, но я бы их отнес больше к политической борьбе, а это факт неизбежный», — сказал Андрей Шимкив.

Андрей Шимкив также отметил, что на участках сосредоточено большое количество наблюдателей, а интерес к выборам в этом году высокий. Кроме того, по словам спикера, эти выборы в том числе станут оценкой работы шестого созыва Заксобрания.

«Конечно, я считаю, что мы сумели то, что я обещал ровно пять лет назад, стоя на трибуне Заксобрания, что статус регионального парламента будет абсолютно другой. И сегодня это так и есть. А оценку дадут наши избиратели. Как раз шестой созыв отличался тем, что мы взаимодействовали со всеми вне зависимости от партийной принадлежности. Мы работали на развитие законодательства и на развитие экономики Новосибирской области. Я надеюсь, что в новом, седьмом, созыве будет точно также», — отметил Андрей Шимкив.

Ранее представители новосибирских партий прокомментировали трёхдневные выборы в регионе.

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