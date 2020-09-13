Массовых нарушений «дня тишины» в Новосибирской области не выявили

Большинство партий и кандидатов не нарушили запрет на агитацию накануне Единого дня голосования в Новосибирской области. Об этом сообщили общественные наблюдатели.

Как напомнил общественный наблюдатель, руководитель «Межрегиональной Ассоциации руководителей предприятий» Юрий Бернадский, с нуля часов 12 сентября была запрещена любая агитация. Исключение – баннерная реклама, но её разрешалось установить не ближе, чем на 50 метров от избирательных участков.

«Наблюдатели Общественной палаты контролировали соблюдение данных требований и по итогам дня можно сказать, что большинство партий и кандидатов подошли к этому требованию ответственно», – отметил общественный наблюдатель.

Бернадский также сообщил, что на каждом избирательном участке дежурил как минимум один наблюдатель. При этом за сутки поступило всего одно сообщение о нарушении «дня тишины» со стороны одной из непарламентских партий.

«Полиция уже проводит проверку. На нашу горячую линию не поступило ни одного обращения по поводу других аналогичных нарушений» – рассказал наблюдатель.

Наблюдатель отметил, что практически полное отсутствие подобных нарушений – признак честной политической борьбы.

«Показательно, что в избирательной кампании, которую некоторые СМИ почему-то называли «самой грязной», по факту нарушений дня тишины почти не было. Наши наблюдатели остались довольны тем, с какой ответственностью партии подошли к соблюдению этих правил», – сказал Юрий Бернадский.

Ранее председатель регионального избиркома Ольга Благо сообщила, что большинство сообщений о нарушениях на выборах, которые поступали 12 сентября, не подтверждаются.

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