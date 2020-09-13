В избиркоме Новосибирской области назвали число проголосовавших досрочно

На выборах в Совет депутатов Новосибирска и Законодательное Собрание Новосибирской области досрочно проголосовали почти 280 тысяч жителей региона. Об этом сообщили в облизбиркоме.

Как сообщила председатель избирательной комиссии региона Ольга Благо, 11 и 12 сентября в Новосибирской области проголосовали 279 тыс. 392 человека, составив 12,97% явки, а конкретно в Новосибирске – 88 тыс. 716 человек (7,42% явки).

13 сентября в регионе стартовал Единый день голосования. По данным регионального избиркома, в Новосибирской области заработали 2008 участковых избирательных комиссий, 12 из которых образованы в местах временного пребывания избирателей.

Помимо состава новосибирского Совета депутатов и Законодательного Собрания области, жителям региона предстоит выбрать представителей муниципальных образований, в том числе – главу посёлка Кольцово.

Ранее сообщалось о том, что для хранения бюллетеней в ночное время предусмотрена надёжная защита.

ВКонтакте Редакция «КС» открыта для ваших новостей. Присылайте свои сообщения в любое время на почту news@ksonline.ru или через наши группы в Facebook

Подписывайтесь на канал «Континент Сибирь» в Telegram , чтобы первыми узнавать о ключевых событиях в деловых и властных кругах региона.