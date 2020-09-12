«Люди голосовали перед работой»: представители новосибирских партий прокомментировали трёхдневные выборы

В Новосибирской области продолжаются трёхдневные выборы в Совет депутатов Новосибирска и региональное Законодательное Собрание. Представители политических партий региона поделились впечатлениями о том, как они проходят.

Как отметил депутат Совета депутатов Новосибирска, член партии «Единая Россия» Игорь Кудин, многие избиратели воспользовались возможностью проголосовать в будний день. Этим, по его мнению, и объясняется текущий уровень явки – по данным облизбилкома, 12 сентября в Новосибирской области проголосовали 7,6% избирателей.

«Для избирателей это удобно: можно проголосовать в пятницу и иметь свободные выходные, многие, кстати, этим воспользовались. Это объясняет текущий уровень явки. Надо понимать, что это рабочий день – люди голосовали перед работой, после работы, в обеденное время, чтобы потом уехать на выходные за город. Большинство избирателей традиционно планирует проголосовать в воскресенье», – сказал Игорь Кудин.

Депутат также отметил, что сам факт голосования на протяжении трёх дней – это нормальная практика. Например, Европарламент выбирают в течение целой недели.

Председатель совета Новосибирского регионального отделения партии «Зелёные» Игорь Украинцев отметил: видеонаблюдение, которое ведётся на участках, — не просто дополнительный инструмент контроля, а требование времени. Политик напомнил, что это делает избирательный процесс более прозрачным.

«Безусловно, нужно, чтобы видеокамеры появлялись везде. Пока их порядка 900 на всю Новосибирскую область, хотя участков все-таки больше. Нужно повсеместно внедрять видеонаблюдение, и камер на участках должно быть как можно больше. Важно, чтобы камеры стояли и рядом с избирательным участком, потому как зачастую там происходят безобразия. Мы видим, что, например, вчера рядом с некоторыми избирательными участками была агитация, а даже сегодня», — сказал Игорь Украинцев.

Представитель партии «Новые люди» Андрей Васин сообщил, что отрабатываются все сведения о нарушениях, которые поступают от наблюдателей.

«Мы также проводим мониторинг СМИ и социальных сетей. Все, что имеет признаки нарушений, проверяется. Если сообщение о нарушении подтверждается, мы передаем данные в избирком и правоохранительные органы. Сразу скажу, что таких фактов – единицы», – сказал Андрей Васин.

По словам председателя Избирательной комиссии Новосибирской области Ольги Благо, 11 сентября многие новосибирцы интересовались, почему нет передней шторки на кабинке для голосования.

«Ещё раз поясняю для всех, чтобы было понятно, и сегодня эти вопросы не возникали. Есть рекомендации Роспотребнадзора Новосибирской области. Это в целях обеспечения санитарно-эпидемиологической безопасности. Это было у нас и 1 июля, и точно также действуют нормы. Не нужны передние шторки: боковые шторки есть – тайна голосования обеспечивается», – отметила Ольга Благо.

Также 11 сентября распространялись публикации с вопросами о том, почему не прошиты списки избирателей.

«Центральная Избирательная комиссия подтвердила нашу позицию уже вчера официальным заявлением: списки избирателей сшиваются, подписываются, и выставляется число избирателей, включенных в список избирателей, накануне дня голосования. То есть в субботу вечером. Сегодня я опять смотрю публикации, и опять идут те же претензии – списки не сшиты. То есть речь идёт о том, что задача какая-то, насколько я поняла, поставлена – максимально нагнетать обстановку», – отметила Ольга Благо.

Как рассказала председатель Новосибирского регионального отделения «Союза женщин России», заместитель председателя Общественной палаты Новосибирской области Елена Потеряева, работа участковых избирательных комиссий в школах не помешала учебному процессу. Уроки продолжатся уже 14 сентября.

Напомним, председатель регионального избиркома Ольга Благо сообщила, что большинство обращений о нарушениях на избирательных участках, которые поступили 12 сентября, не соответствуют действительности.

ВКонтакте Редакция «КС» открыта для ваших новостей. Присылайте свои сообщения в любое время на почту news@ksonline.ru или через наши группы в Facebook

Подписывайтесь на канал «Континент Сибирь» в Telegram , чтобы первыми узнавать о ключевых событиях в деловых и властных кругах региона.