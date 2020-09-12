В Барабинском районе Новосибирской области зафиксировали нарушение на выборах

Избирательная комиссия Новосибирской области зафиксировала нарушение на одном из избирательных участков в Барабинском районе. Два человека зашли на участок, но не проголосовали – член избиркома успела поставить подпись.

Нарушение произошло на избирательном участке №82 в селе Новочановское Барабинского района Новосибирской области.

Как сообщили «Вести Новосибирск» со ссылкой на региональный избирком, на участок пришли два человека. Член избирательной комиссии решила, что они проголосуют, и поставила свою подпись в соответствующей графе. Однако это действие оказалось преждевременным.

«Избиратели голосовать не стали, сказали, что придут позже», — рассказали в региональном избиркоме.

В итоге председатель комиссии исключила подписи члена комиссии. Она сделала запись «внесены ошибочно» и поставила свою подпись.

Ранее сообщалось о нарушениях при выдаче бюллетеней на избирательных участках Новосибирской области.

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