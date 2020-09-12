О первых нарушениях на избирательных участках сообщили в избиркоме Новосибирской области

Избирательная комиссия Новосибирской области зафиксировала первые нарушения на избирательных участках во время выборов в Законодательное Собрание региона. О них сообщила председатель регионального избиркома Ольга Благо.

Нарушения зафиксированы при выдаче избирательных бюллетеней гражданам, которые голосуют за пределами своего избирательного округа. То есть, не обладают активным избирательным правом, сообщает ТАСС со ссылкой на председателя Избирательной комиссии Новосибирской области Ольгу Благо.

Кроме того, 12 сентября региональный избирком обратился в полицию, чтобы проверить сообщения СМИ о подвозе избирателей на выборах в Совет депутатов Новосибирска. Как сообщалось в прессе, на двух избирательных участках Советского района заметили микроавтобус, который подвёз 15 человек.

«Направлены обращения в правоохранительные органы, которые должны заниматься проверкой этих фактов. Проверка проводится», — сообщила Ольга Благо.

При этом глава новосибирского регионального избиркома отметила, что большинство поступающих обращений о нарушениях на избирательных участках не соответствуют действительности.

«В результате мониторинга мы выявили порядка 55 публикаций различного толка. Абсолютное большинство опубликованных якобы нарушений не соответствуют действительности», — сказала Ольга Благо.

Напомним, утром 12 сентября на избирательные участки в Новосибирской области пришли более 150 тысяч человек.

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