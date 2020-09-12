Более 150 тыс. жителей Новосибирской области проголосовали утром в горсовет и Законодательное Собрание региона

В Новосибирской области продолжается голосование в Совет депутатов Новосибирска и Законодательное Собрание региона. Утром второго дня выборов на избирательные участки пришли более 150 тысяч жителей области.

Как сообщила председатель Новосибирского облизбиркома Ольга Благо, к 11 утра 12 сентября на выборах в Законодательное Собрание региона в Новосибирской области проголосовали 151 тыс. 643 человека (7,06%), в Новосибирске – 44 тыс. 71 избиратель (3,71%). В выборах в городской Совет депутатов приняли участие 42 тыс. 811 человек (3,60%).

По данным областного избиркома, утром в регионе заработали 2008 участковых избирательных комиссий. 12 из них образованы в местах временного пребывания избирателей.

Кроме того, в правительстве Новосибирской области работает общественный штаб видеонаблюдения. За обстановкой на избирательных участках следят члены региональной Общественной палаты и волонтёры – всего 55 человек.

О нарушениях на избирательных участках не сообщалось.

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