Предвыборное противостояние на «острых» округах в Новосибирске набирает обороты.

11 сентября открылись участки для голосования за кандидатов в депутаты горсовета Новосибирска и Заксобрания Новосибирской области. В первый же день трехдневных выборов раскалились самые «горячие» точки кампании.

Так, в Ленинском районе представители КПРФ подготовили жалобу по поводу происходящего на участках Юго-Западного жилмассива. Депутат горсовета Александр Бурмистров проинформировал корреспондента «Континента Сибирь» о подозрительных, на его взгляд, действиях членов УИК. Он считает, что на участок идет «поток иногородних», паспорта проверить не позволяют. Он рассказал, что ему поступил сигнал от бывшего вице-премьера областного правительства Владимира Анисимова, которому выдали «не тот бюллетень». Он напоминает, что для приезжих особые правила голосования, им не должны выдавать бюллетени за одномандатников. Бурмистров подчеркнул, что нарушение правил может грозить аннулированием результатов на участке, что чревато пересмотров итогов выборов на всем округе.

Напомним, что в Ленинском районе идет острое противостояние на округе № 30 в Заксобрание. Здесь баллотируются член фракции ЕР в региональном парламенте Олег Сметанин, выдвиженец КПРФ Яков Новоселов. А также Антон Перевалов от ЛДПР, Александр Вакуленко от «Родины» и Аглая Семенчук от «Справедливой России».

Неспокойно в Заельцовском районе, где особенно остро конкурируют кандидаты в Заксобрание по 22 округу – депутаты Илья Поляков (самовыдвижение) и Андрей Жирнов (КПРФ). Коммунисты пишут в своих источниках о сигналах насчет вероятности «массовой скупки голосов». Представители же Ильи Полякова сняли видео, на котором неизвестная штабу кандидата женщина «советует» одному из избирателей голосовать за кандидата в горсовет Игоря Украинцева, соратника Полякова. По мнению собеседников корреспондента «Континента Сибирь», подобные провокации могут также служить поводом для оспаривания итогов голосования.

ВКонтакте Редакция «КС» открыта для ваших новостей. Присылайте свои сообщения в любое время на почту news@ksonline.ru или через наши группы в Facebook

Подписывайтесь на канал «Континент Сибирь» в Telegram , чтобы первыми узнавать о ключевых событиях в деловых и властных кругах региона.