На избирательных участках Новосибирской области будет организован строгий контроль. В частности, проследят за сохранностью сейф-пакетов, сообщили в Общественной палате региона.

Как уточнила руководитель штаба волонтёров партии «Новые люди» в Новосибирске Дарья Карасёва, сохранность сейф-пакетов на участках обеспечивается в том числе благодаря видеофиксации.

«Члены избиркомов подошли к этому вопросу со всей ответственностью. Дополнительной страховкой сохранности сейф-пакетов является видеофиксация, которая работает даже ночью, так что сохранность избирательных урн будет под контролем даже не во время голосования», — отметила Дарья Карасёва.

Руководитель штаба волонтёров также сообщила, что на избирательных участках региона работают несколько тысяч общественных наблюдателей. Все они прошли необходимое обучение. Их также предупредили о недопустимости нарушений.

«Эта установка была доведена до избирательных комиссий всех уровней. Члены избиркомов подошли к этому вопросу со всей ответственностью», — заверила Дарья Карасёва.

Ранее сообщалось о том, что в Новосибирской области прошло обучение общественных наблюдателей.

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