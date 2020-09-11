На избирательных участках Новосибирской области будет организован строгий контроль. В частности, проследят за сохранностью сейф-пакетов, сообщили в Общественной палате региона.
Как уточнила руководитель штаба волонтёров партии «Новые люди» в Новосибирске Дарья Карасёва, сохранность сейф-пакетов на участках обеспечивается в том числе благодаря видеофиксации.
«Члены избиркомов подошли к этому вопросу со всей ответственностью. Дополнительной страховкой сохранности сейф-пакетов является видеофиксация, которая работает даже ночью, так что сохранность избирательных урн будет под контролем даже не во время голосования», — отметила Дарья Карасёва.
Руководитель штаба волонтёров также сообщила, что на избирательных участках региона работают несколько тысяч общественных наблюдателей. Все они прошли необходимое обучение. Их также предупредили о недопустимости нарушений.
«Эта установка была доведена до избирательных комиссий всех уровней. Члены избиркомов подошли к этому вопросу со всей ответственностью», — заверила Дарья Карасёва.
Ранее сообщалось о том, что в Новосибирской области прошло обучение общественных наблюдателей.