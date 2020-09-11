В Республике Алтай полыхает очаг коронавирусной инфекции

Республика Алтай продолжает оставаться в эпицентре эпидемии коронавируса. Только за прошедшие сутки в регионе зафиксированы еще 55 новых случаев заражения. В итоге на сегодня показатели республики практически сравнялись с Алтайским краем, где численность населения в десять раз выше.

Самая «горячая точка», как и ранее — Кош-Агачский район. Здесь количество заболевших уже превысило тысячу человек, и это только официальная статистка выявленных случаев. За прошедшие сутки к заболевшим прибавилось 25 человек, половина из которых – дети. В общей сложности диагноз «коронавирус» подтверждён у 2477 жителей края.

516 инфицированных граждан проживает в Горно-Алтайске, 226 – в Майминском районе, 153 – в Усть-Канском районе, 147 – в Турочакском районе, 130 – в Шебалинском районе, 100 – в Улаганском районе, 87 – в Чемальском районе, 51 – в Онгудайском районе, 39 – в Усть-Коксинском районе, восемь – в Чойском районе. Умерло на сегодня 13 человек, в одиннадцати случаев медики официально зафиксировали смерть от коронавирусной инфекции.

Напомним, что по данным оперативного штаба на утро 11 сентября в Новосибирской области зафиксировано 11 994 случаев COVID-19 (+53 за минувшие сутки), в том числе инфицированы 710 детей. 10 775 пациентов выздоровели (+63 за сутки). Скончались еще два пациента – мужчина в возрасте 49 лет и женщина, ей было 52 года. Всего в регионе от коронавируса умерли 389 человек.

​По данным информационного центра по борьбе с коронавирусом, COVID-19 распространялся быстрее, чем в среднем по СФО в четырех регионах федерального округа: Кемеровской области (9%), Республике Алтай (9%), Томской области (6%) и Республике Хакасия (6%). Индекс равный среднесибирскому зафиксирован помимо Омской области в Алтайском и Красноярском крае.

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