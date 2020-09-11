Проект школы в «Европейском береге» Новосибирска возьмут за новый стандарт

Проект школы в «Европейском Береге» станет образцом для всей страны. Об этом сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин по итогам совещания в правительстве Новосибирской области. Заместитель председателя правительства также поручил застройщику завершить строительство образовательного учреждения на четыре месяца раньше срока.

Во время рабочего визита в Новосибирск Марат Хуснуллин посетил микрорайон «Европейский Берег», где посмотрел реализацию комплексного развития территории и проконтролировал строительство инновационной школы. По итогам встречи вице-премьер правительства РФ поручил строительному сообществу взять данную школу за образец и применять опыт её строительства на территории всей страны.

«Мы сегодня посетили хорошую школу на проекте «Европейский Берег». Там есть федеральное финансирование, мы договорились, что подрядчик на несколько месяцев раньше закончит эту школу», – процитировал Марата Хуснуллина ТАСС.

Как рассказали в компании «Брусника. Сибакадемстрой», проект образовательного учреждения предполагает создание школы, легко приспосабливающейся к изменениям. И к тем, что происходят в течение дня, и к тем, что произойдут на горизонте десяти лет. «Поэтому мы предусмотрели здесь пространства без твёрдых решений, например, конфигурация аудиторий предусматривает возможность различной рассадки. Специализированные классы разделены на четыре кластера: медиа и арт, спортивный, естественно-научный и технологический. Внутри кластера помещения кросс-функциональны и могут использоваться для изучения нескольких предметов. Как такового актового зала в новой школе не предусмотрено. Вместо него – просторный атриум, который можно использовать для общих собраний, мероприятий и обучения. Именно работа с геометрией здания позволила оптимизировать его площадь в пересчёте на одного ученика и за счёт этого вложить в каждый квадратный метр больше ресурсов», — прокомментировали в компании-застройщике.

Планировалось, что строительство школы займет два года, необходимые средства на первый этап строительства – около 360 миллионов рублей в 2020 году – уже выделены. Ориентировочная стоимость объекта составит около 860 млн рублей. Он реализуется в рамках национальной программы «Жильё и городская среда». В связи с решением вице-премьера застройщик планирует ввести школу в эксплуатацию к 1 сентября 2021 года.

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