Возле Новосибирского оперного театра обновят скейт-площадку и поставят «трамвай»

В Новосибирске начался новый этап благоустройства сквера возле театра НОВАТ. Там высадят деревья, переоборудуют скейт-площадку и проложат освещение.

Как сообщил заместитель председателя Совета депутатов Новосибирска Ренат Сулейманов, в реконструкцию сквера до конца года планируется вложить 11 млн рублей. Помимо прочего, на эту сумму высадят 2,5 тыс. деревьев и кустарников.

«Сегодня начинается новый этап реконструкции сквера за Оперным театром, это один из моих наказов по зелёным зонам. Это второй этап, первый этап начался в прошлом году, когда была произведена санитарная обрезка, и мы здесь посадили больше сотни деревьев. Я думаю, это очень позитивная новость для жителей Центрального района, для жителей окрестных домов, которые этот наказ давали. Потому что сквер долгое время стоял запущенным, а сегодня он приобретает новый облик и будет ещё одним уютным уголком отдыха для новосибирцев», — отметил Ренат Сулейманов.

Зелёную зону возле театра приведут в порядок специалисты управления по благоустройству общественных пространств мэрии Новосибирска и МКУ «Горзеленхоз». Проект благоустройства сквера, который одобрили горожане, разработала архитектурная мастерская «Адаптик-А».

Вдоль трамвайных путей планируется высадить живую изгородь из 100 морщинистых роз. По мнению дендрологов и ландшафтных архитекторов, именно эти растения смогут пережить зиму, так как им привычен новосибирский климат. Также в сквере появятся крупномерные деревья, кустарники и другие цветущие растения.

«Мы разработали проектно-сметную документацию и вышли на торги. До конца строительного сезона планируем провести работы по устройству твердых покрытий: будут заменены покрытия всех дорожек в сквере, проложено освещение, которое сейчас полностью отсутствует, отремонтированы ливневые колодцы», – сообщила заместитель начальника управления по благоустройству общественных пространств мэрии города Новосибирска Мария Смирнова.

Кроме того, в сквере разместят лавочки и урны, а в следующем году – новый модульный туалет. Он появится на месте старого разрушенного строения.

Помимо этого, возле театра установят арт-объект в виде трамвая. По мнению архитекторов, он станет достопримечательностью и украсит скейт-площадку. Сама площадка сохранится, для неё сделают новое бетонное основание и установят световые мачты, а рядом расположат сцену.

Как рассказала Мария Смирнова, сейчас в рамках федеральной программы по формированию комфортной городской среды проектируется также новый парк в пойме реки Каменки по улицам Адриена Лежена и Есенина. Уже в следующем году проект утвердят и разработают проектно-сметную документацию.

«Мы занимаемся и другими скверами города, их около сотни: сквер «Зыряновский» в Октябрьском районе, сквер на пересечении улиц Кирова и Шевченко, «Кировский» напротив администрации Кировского района», – отметила Мария Смирнова.

Ранее сообщалось о том, что в Новосибирске будет создана единая дирекция управления городскими парками.

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