На заседании градостроительного совета Барнаула рассмотрели проект нового торгового центра «Жара». Архитектурное решение, предложенное авторами идеи, подверглось жёсткой критике со стороны специалистов. В итоге власти вынесли однозначное решение – отказать в строительстве торгового центра.

10 сентября на градостроительном совете представители власти Барнаула и архитекторы города рассмотрели проект нового ТЦ, предложенный

соучредителем сети магазинов «Мария-Ра» и владельца ЦУМа Евгением Ракшиным. Идею нельзя назвать новой, впервые Ракшин озвучил предложение по строительству нового торгового центра с несибирским названием «Жара» еще в 2013 году. Тогда предприниматель выкупил земельный участок рядом с ТРЦ «Европа» (угол Павловского тракта и ул. Шумакова). Общая площадь земельного надела составила 25 тыс. кв. м.

В этом году Ракшин решил возродить идею, заметив, что «Жара» будет отлично дополнять ТЦ «Европу» по стилю и оформлению. Однако предложенный предпринимателем проект по факту вызвал у профессионалов недоумение и кучу вопросов. Прежде всего, градостроительный совет обратил внимание предпринимателя на крайние неудобства при въезде к будущему зданию. Предлагая один въезд и тут же выезд с территории, проектировщики парализуют и без того перегруженную улицу Шумакова, считают эксперты. По мнению членов совета, архитектурное решение в плане эстетики желает оставлять лучшего.

«Нам представлено примитивное архитектурное решение. Оно не выдерживает никакой критики с точки зрения полноценной архитектуры. А мы должны выдерживать полноценную архитектуру на территории, которая является центром жилого микрорайона и также формирующимся вторым общественным центром города. Это ни в какие ворота», — резюмировал экс-главный архитектор города Сергей Боженко.

Напомним, что ранее «Мария-Ра» предлагала проект строительства отеля на месте гостиницы «Центральная» в центре Новосибирска, однако он не был реализован.

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