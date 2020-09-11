Министр строительства РФ Владимир Якушев направил благодарственное письмо в адрес новосибирского девелопера Игоря Белокобыльского.

Глава Минстроя РФ отметил вклад генерального директора ГК «Стрижи», входящей в топ-3 застройщиков Новосибирска, в «формирование комфортной городской среды, внедрение передовых идей» и многолетний добросовестный труд Игоря Белокобыльского по развитию жилищного строительства. Владимир Якушев также выразил надежду, что ГК «Стрижи» «продолжит своё поступательное развитие, создавая современные жилые и общественные пространства».

«За любыми наградами, которые получают руководители, всегда стоит труд тысяч людей, и это благодарственное письмо не исключение. Группа компаний «Стрижи» в последнее время весьма заметна на федеральном уровне своими пилотами, опытом внедрения проектного финансирования с использованием счетов эскроу и победами наших жилых комплексов на федеральных конкурсах. Приятно, что в Министерстве строительства Российской Федерации заметили и оценили социальную ответственность нашей компании и нашу современную позицию. И тем более приятно, что награда не приурочена и не обусловлена праздниками и датами. Огромная заслуга в получении этого признания принадлежит нашим дольщикам – людям, которые внесли огромный вклад в наши достижения, поддержав наши проекты. Мы благодарим их и так же поздравляем с этой наградой!», – прокомментировал вручение благодарственного письма Игорь Белокобыльский.

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