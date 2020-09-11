Губернатора Новосибирской области попросили снизить ставки УСН для бизнесменов

Кандидат в депутаты Заксобрания Новосибирской области от Партии Роста, исполнительный директор новосибирского областного отделения «ОПОРА РОССИИ», вице-президент Ассоциации малоформатной торговли Наталия Кошелева обратилась к губернатору Новосибирской области Андрею Травникову с просьбой содействовать в снижении ставок по «упрощенке» после для предпринимателей региона после отмены Единого налога на вмененный доход (ЕНВД).

Напомним, ЕНВД был отменен для аптек и продавцов других товаров, подлежащих маркировке с 1 января текущего года. С начала 2021 года планируется полностью отменить этот налог, с переходом предпринимателей на другие виды налогообложения. В своем обращении к главе региона Наталия Кошелева сообщает о том, что отмена ЕНВД повлечет за собой рост налоговой нагрузки на новосибирских коммерсантов в 5-10 раз, что приведет к проблемам, вплоть до закрытия бизнеса. Ряд регионов уже обратились к федеральным властям с просьбой о продлении действия налога. Если предприниматели все же не смогут остаться на ЕНВД, Наталия Кошелева просит рассмотреть возможность снижения ставок по упрощенной системе налогообложения (УСН), на которую, в основном, переходят с ЕНВД бизнесмены. Предлагается снизить эту ставку до 1% (доходы) и 5% (доходы минус расходы).

Как рассказала «Континенту Сибирь» Наталия Кошелева, более года назад к ней обратились представители аптечных организаций, обеспокоенные предстоящей отменой ЕНВД. «Мы начали вести диалог с властью, и минфин Новосибирской области попросил у нас более точную информацию, аргументы. Если говорить глобально, не об отдельных юридических лицах, есть некое среднее значение, которое мы последние полгода пытались получить. Буквально на днях мы получили письмо с данными минфина РФ. Там, в частности, указано количество аптечных организаций в нашем регионе, оборот за последние годы. Просчитав все это, можно понять, что налоговая нагрузка у этих предприятий после ухода с ЕНВД возросла более, чем в 8 раз. Нужно понимать, что увеличение налоговой нагрузки отразится, в первую очередь, на потребителях, в числе которых пожилые люди и семьи с детьми. Повысится стоимость лекарств и товаров первой необходимости. Я думаю, у минфина не должно быть проблем, чтобы проверить эти цифры и по другим категориям предпринимателей», — рассказала Наталия Кошелева.

По ее оценке, снижение до минимума ставок по УСН, к примеру, с 6% до 1%, не приведет к потерям для бюджета. «Бюджет все равно получит на 26% больше, чем в предыдущем налоговом периоде», — сказала Наталия Кошелева.

ВКонтакте Редакция «КС» открыта для ваших новостей. Присылайте свои сообщения в любое время на почту news@ksonline.ru или через наши группы в Facebook

Подписывайтесь на канал «Континент Сибирь» в Telegram , чтобы первыми узнавать о ключевых событиях в деловых и властных кругах региона.