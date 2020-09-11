В радиусе 800 метров от площади Ленина в Новосибирске строится единственный многоэтажный дом класса «бизнес-лайт»

Новый проект от ГК «Расцветай» — единственный строящийся многоэтажный дом в радиусе 800 метров от площади Ленина.

Стартовали продажи квартир в 25-этажном доме класса «бизнес-лайт» «Расцветай на Ядринцевской» от известного новосибирского застройщика. Срок сдачи объекта — 3 квартал 2022 года.

«Расцветай на Ядринцевской» расположен в «тихом центре» Новосибирска — это место хранит в себе красоту, исторический дух и архитектурный облик столицы Сибири. Живя здесь, можно в полной мере ощутить все преимущества жизни в центре развитого мегаполиса.

В новом доме ГК «Расцветай» будет комфортно как новоселам с высокой деловой активностью, так и тем, кто предпочитает размеренный ритм жизни. Локация «Расцветай на Ядринцевской» обладает идеальной инфраструктурой для семейного проживания — до ближайшего детского сада — 300 м, гимназии №1— 700 м, МБОУ «Экономический лицей» —1,2 км, городской поликлиники №1 — 800 м, НГУЭУ — 100 м, в 700 м расположен ТЦ «АУРА», в 200 м Центральный парк с аттракционами и спортивными зонами, также рядом несколько фитнес-клубов, бассейн и стадион «Спартак». Кроме того, от новостройки до центральной площади и крупнейшего транспортного узла столицы Сибири — Площади Ленина — можно дойти всего за 7 минут.

В «Расцветай на Ядринцевской» предусмотрено оснащение интеллектуальными опциями для безопасности и комфорта: wi-fi во дворе и холле 1 этажа; видеодомофоны, с возможностью управления через приложение на смартфоне; современная система открывания дверей с помощью карт-ключа, «умные» счетчики; бесшумные скоростные лифты, подземный двухуровневый паркинг, с оборудованными сейфами для хранения ключей от автомобилей для «семейных» машиномест. В доме четыре бесшумных скоростных лифта: два пассажирских и два грузопассажирских. Для удобства родителей и маленьких детей предусмотрены пандусы и колясочная на первом этаже.

Изюминка проекта «Расцветай на Ядринцевской» — МОПы, выполненные по авторскому дизайн-проекту. По задумке застройщика общие пространства — это не просто элемент дома, это часть жилой среды с атмосферой изысканности и комфорта. Лобби 1 этажа разделено на функциональные зоны, где можно отдыхать, принимать гостей, работать и проводить деловые встречи и переговоры.

Все продумано до мелочей: входные группы оснащены прозрачными дверьми, сквозь которые видно происходящее в парадной и во дворе, оформление этажей выдержано в неоклассическом стиле в теплых оттенках. Для создания современного пространства мест общего пользования используются качественные дорогие материалы, как при отделке респектабельных отелей. К примеру, на всех этажах «Расцветай на Ядринцевской» применен широкоформатный керамогранит производства Испании.

С верхних этажей «Расцветай на Ядринцевской» открывается панорама исторического центра столицы Сибири и шикарный вид на величественное здание Новосибирского театра оперы и балета.

На 25-м клубном этаже расположены квартиры свободной планировки площадью: от 37 кв.м до 100 кв.м . В жилье такого формата можно выделить желаемое пространство для детской, комнаты для гостей или кабинета, а также воплотить любые дизайнерские задумки.

На первых этажах новостройки разместятся коммерческие помещения под магазины, химчистки, салоны красоты, юридические конторы и другие необходимые сервисы жителям новостройки.

Стильная ухоженная придомовая территория подчеркнет статус новостройки. Особое внимание застройщик уделил озеленению двора: крупномерные деревья и кустарники будут высажены под контролем ландшафтных дизайнеров.

Работы на стройплощадке «Расцветай на Ядринцевской» идут полным ходом. Сейчас забетонированы все стены и половина перекрытия четвёртого этажа. Кроме того, начата разработка котлована под строительство второго этапа подземного паркинга.

25-этажный дом «Расцветай на Ядринцевской» возводится при участии Банка ДОМ.РФ по проектному финансированию. Размер кредитной линии составил 1 млрд 94 млн рублей.

Подробную информацию новостройке «Расцветай на Ядринцевской»

можно узнать по телефону +7 (383) 255-88-22.

гкрасцветай.рф

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Застройщик: ООО «Специализированный застройщик «Главное звено».

Проектная декларация на сайте: гкрасцветай.рф

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