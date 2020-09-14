1 сентября российские школы начали работу в новых условиях. Важным фактором является необходимость ограничения распространения новой коронавирусной инфекции, к которой теперь плюсуются еще и сезонные ОРВИ и грипп. Чтобы при этом не пострадал сам образовательный процесс, его частично переводят в дистанционный формат. Однако у «дистанционки», несомненно, есть и другие цели и задачи. О них – в материале «Континента Сибирь».

От смешанного – до смешного

Многие школы Новосибирской области начали новый учебный год в «смешанном» режиме. То есть часть занятий здесь стали проводить в очном, а часть – в дистанционном формате. Нововведение коснулось наиболее переполненных учебных заведений, где оказалось невозможным развести потоки учащихся с целью соблюдения требований Роспотребнадзора по профилактике COVID-19. Одно из таких требований – закрепление за каждым классом отдельного кабинета.

Изначально, еще в начале августа, в региональном минобразования сообщали, что таких школ, где дети фактически будут через день ходить на уроки, в регионе будет 80. Однако уже 26 августа министр образования НСО Сергей Федорчук в ходе пресс-тура в село Раздольное Новосибирского района рассказал о том, что из 981 школы в регионе очные занятия предусмотрены только в 860. Таким образом, в остальных школах (121) занятия будут проходить в смешанной форме: несколько дней в неделю дети будут посещать школу, в остальное время – выполнять задания дома.

Однако, по данным, предоставленным региональным минобразования 7 сентября, цифра снова уменьшилась. Оказалось, что в смешанном формате продолжают работать 87 школ области. Причем в тот же день на оперативном совещании в правительстве региона губернатор НСО Андрей Травников высказал намерение вернуть все школы Новосибирской области, где был введен смешанный формат образования, к стандартному режиму работы максимум к октябрю.

«Смешанный режим, я считаю, должен быть временным явлением на период начала учебного года. Мое мнение: надо поднимать вопрос, чтобы возвращаться к обычному, привычному для нас режиму работы в эпидсезон с введением по необходимости карантина в отдельных образовательных учреждениях», – сказал Андрей Травников.

К слову, на сегодня карантин из-за ОРВИ и коронавируса уже введен в некоторых классах гимназии «Горностай», школах №№ 13, 76, 91, экономическом лицее. Объявлялся также карантин для классов Новосибирского кадетского корпуса.

«Опыт, сын ошибок трудных»

Для классов, которые уходят на карантин, теперь предусматривается переход на дистанционное обучение. Таким образом, власти реализуют свои обещания о том, что накопленный опыт «дистанционки» в период ограничений будет при необходимости использоваться и после того, как эпидемия коронавируса пойдет на спад.

Однако качество «дистанционки» во многом зависит от опыта отдельно взятого учебного заведения. Там, где руководители и учителя смогли проявить мастерство в освоении цифровых платформ, действительно появился задел для дальнейшего развития дистанта. А в некоторых школах и педагоги, и родители в беседе с корреспондентом «Континента Сибирь» признавали, что, по сути, у них не было никакого дистанционного образования, а все ограничивалось лишь его имитацией.

«Прибегли к методу “по старинке”. Выполняли письменно домашнее задание и отправляли учителю. Но это не дистанционное образование, когда учитель дает тему, хоть кратко, а ты ее дальше сам отрабатываешь. Мне лично, как маме, пришлось в период карантина нанимать дочери репетиторов, чтобы они онлайн с ней занимались», – рассказывает мама восьмиклассницы, в прошлом исполнительный директор РОО «Ассоциация независимых экспертов в сфере образования» Марина Колосова. – Несмотря на то, что наша школа еще до пандемии внедряла дистанционные технологии по специальной программе, она оказалась совершенно не готова к ситуации перевода на дистант».

По мнению Марины Колосовой, недостаток дистанционного обучения еще и в том, что учителю очень сложно оценить успеваемость ребенка. «У нас внедряют платформы, по которым давно работает Москва. Там, к примеру, при постановке задачи есть три попытки ее выполнения. Один ребенок, пошустрее, может где-то подсмотреть правильный вариант и всё выполнить. Другой – нет. То есть реально оценить успеваемость ребенка невозможно», – уверена эксперт.

О сложностях внедрения дистанта по техническим причинам в интервью новосибирским «Вестям» 7 сентября говорила и уполномоченный по правам ребенка в Новосибирской области (НСО) Надежда Болтенко. Она отметила неподготовленность единой образовательной платформы и школьной инфраструктуры, необходимой для внедрения дистанционного обучения. Еще одна большая проблема, по ее мнению, в том, что не каждая семья, где есть дети школьного возраста, может обеспечить ребенку техническое оснащение для учебы.

«Возможно, к этому надо переходить, но на это нужны средства. На это нужно время, на это нужны и специалисты, профессионалы», – резюмировала Надежда Болтенко.

Хотели, как лучше, а получилось…

Какие же еще задачи, кроме тех, что ставит сложная эпидемиологическая обстановка, должен решить дистант? По мнению ряда экспертов, помимо переполненности школ в связи с их недостаточным количеством в регионе, он способен закрыть проблему с недостатком кадров. Ведь один учитель может вести урок сразу у нескольких классов, используя цифровую платформу.

«Дистанционное образование – это технология, метод, который во многом может решить задачи образования для удаленных территорий. Например, там, где нет учителя иностранных языков или педагогов по другим предметам. Применяя дистанционные методы, можно также расширить практикум для лабораторных работ, показывать детям опыты, которые они бы не увидели в своей школе. Но пока у нас не отрегулирован механизм, как все это будет происходить», – считает заместитель директора по учебно-воспитательной работе школы № 156 с углубленным изучением предметов художественно-эстетического цикла Наталья Федорова.

К слову, в Новосибирской области действительно отмечается дефицит в некоторых учителях-предметниках. Как рассказал в интервью «Континенту Сибирь» ректор Новосибирского государственного педагогического университета (НГПУ) Алексей Герасев, большая потребность в регионе отмечается в учителях русского и иностранного языков, математики. Есть серьезный спрос и на преподавателей химии, биологии, информатики, физики.

Стоит заметить, что перемены в системе организации образования вызвали неожиданную реакцию родительского сообщества. Как отмечают педагоги, в последнее время появилось много новосибирцев, желающих перевести детей на семейное обучение.

«В августе за неделю три человека позвонили с вопросом, как можно перевести ребенка на домашнее обучение. Есть иллюзии у родителей. Некоторые говорят, что их ребенку так комфортнее, другие хотят, чтобы их дети больше уделяли внимание спорту. При этом объясняют: “Ну, он же в пандемию справился”. Но дело в том, что во время карантина все-таки учитель организует процесс, а во время семейного обучения все придется делать родителям», – объясняет Наталья Федорова.

Как заметил корреспондент «Континента Сибирь», в сети Интернет стали встречаться объявления о наборе детей в группы семейного обучения. Такие группы организуют иногда сами мамы, педагоги по образованию. Для обучения детей снимается квартира, а с родителей детишек, набранных в группу, взимается плата. При этом перевести ребенка на такое, порой сомнительное, обучение не составляет труда – никаких справок о состоянии здоровья не требуется, достаточно лишь уведомить департамент образования.

Но, по словам экспертов, родителям стоит помнить, что даже при семейном обучении дети должны проходить аттестацию в учебном заведении раз в год или четверть. И, как замечают учителя, далеко не все с такой аттестацией, в итоге, справляются. Еще один недостаток перехода на семейное и дистанционное обучение – нарушение социализации ребенка вследствие его оторванности от коллектива, отмечают педагоги.

Учреждения «особого режима»

Многих родителей, желающих оставить ребенка на домашнем обучении, можно понять. Ведь в каком-то смысле сегодняшнее обучение в школе может доставлять дискомфорт. Причем как детям с родителями, так и самим учителям.

В условиях угрозы коронавируса учебные заведения работают в особом режиме. Доступ родителей в школу ограничен, у каждого из входов висит расписание захода учеников по часам. Разлинованы полы рекреаций, где у каждого класса теперь строго свое пространство на перемене, обозначенное красными линиями. Дежурные, которых назначают из учителей, следят, чтобы дети не пересекали границы и как можно меньше контактировали со школьниками из других классов.

Предусмотрено в школах организованное перемещение в столовую и специализированные кабинеты – по химии, физике и пр. Пожалуй, единственное место, куда ученик может отойти в любое время, по своему желанию – туалет. Наверное, о таком «порядке» даже в советских пионерлагерях могли только мечтать.

«На каждом кабинете у нас висит табличка – какой класс в какое время его занимает, какой руководитель за это отвечает. Плюс мы организовали соблюдение социальной дистанции между детьми по выходу из кабинета, например, во время проветривания. В коридоре у них разметка, где они могут находиться. Смотрит за детьми во время перемен классный руководитель. Также в определенное время ребенок может сходить в столовую. Есть возможность сходить в туалет или положить деньги на карточку. Приучаем детей тихо себя вести, пока у других урок. Сейчас вот на улицу выходят, чтобы снять напряжение», – рассказала руководитель одной из школ города.

В первые дни нововведений было сложно и шумно, признается педагог. Но после того, как поставили в коридорах много дежурных учителей, которые разводят потоки школьников, ситуация улучшилась.

Педагогам пришлось освоить и другие не свойственные им функции – встречать детей утром, измерять им температуру. А затем, в течение дня дежурные учителя следят за порядком на этажах.

По словам спикера, школа сама приобретала бесконтактные термометры. Эти траты не были запланированы, и поэтому учреждению пришлось сэкономить на покупке новых парт и некоторой компьютерной техники в этом году.

Пока неизвестно, сколько еще продлятся принятые в школах меры «противодействия». Также неизвестны и сроки возвращения к стандартному обучению тех более чем 80 школ, где введен «смешанный» режим. Пока же учителя, ученики и их родители во многом оказались в заложниках и внезапно обрушившейся на всех пандемии, и мер, принимаемых против нее.

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