В Новосибирской области открылись избирательные участки

Избирательные участки заработали в Новосибирской области утром 11 сентября. Они будут открыты для голосования в течение трёх дней.

Как сообщили в Общественной палате Новосибирской области, в первые часы голосования никаких нарушений не выявлено. Все наблюдатели находятся на участках.

«Трехдневное голосование стартовало без нарушений. Все формы наблюдения, подготовленные Общественной палатой, уже в работе: наблюдатели находятся на участках, система видеомониторинга активна, горячая линия готова к приему обращений, а мобильная группа – к их проверке», – сообщила председатель Общественной палаты Новосибирской области Галина Гриднева.

Председатель Общественной палаты региона также отметила, что голосование в течение нескольких дней – удобный для избирателя формат.

«Человек может самостоятельно выбрать день и время для того, чтобы проголосовать. Никаких дополнительных обоснований, заявлений, бумаг не требуется, процедура абсолютно идентична 11,12 и 13 сентября», – напомнила Галина Гриднева.

Ранее Общественная палата Новосибирской области запустила горячую линию по вопросам голосования. Обращаться туда могут как наблюдатели, так и избиратели.

11 и 12 сентября горячая линия будет работать с 8:00 до 21:00, непосредственно в Единый день голосования – с 8:00 до 00:00. На следующий день операторы будут обрабатывать поступающие обращения с 9:00 до 18:00. Звонить можно по телефонам: +7 (383) 221-02-71, +7 (383) 221-02-62.

Единый день голосования пройдёт в Новосибирской области 13 сентября. 11 и 12 сентября поучаствовать в выборах можно досрочно.

Напомним, в Общественной палате Новосибирской области прошло обучение общественных наблюдателей.

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