Как пандемия изменила сибирский рынок транзакционных банковских услуг?

Транзакционные банковские услуги, с точки зрения самих банков, хороши тем, что они в случае кризиса последними «падают» и первыми поднимаются. Не стала исключением и история с коронавирусом, когда глобальный карантин, «закрывший» многие отрасли, притормозил даже такое устойчивое направление, как расчетно-кассовое обслуживание (РКО). Сейчас оно снова набирает обороты, но каким курсом идет его развитие? И какое место эти услуги займут в банковских портфелях по итогам года?

«Цифра» снова всех спасла

То, что в начале пандемии очень многие отрасли и направления закрылись на карантин по всему миру, ударило не только по кредитным предложениям. На какое-то время просели и транзакционные услуги – какой смысл за них платить, если работы нет? Но к счастью для банков, это продолжалось недолго. «Мы проводили анализ сегмента малого и микробизнеса, чтобы определить темпы восстановления компаний в регионах, и выявили ряд положительных тенденций, – отметила руководитель управления по работе с малым бизнесом Сибирско-Уральского макрорегиона Райффайзенбанка Мария Горенко. – С начала 2020 года поступления на счета клиентов в сегменте малого и микробизнеса стабильно росли. В марте, несмотря на появление ограничений, связанных с распространением коронавируса, поступления увеличились на 23,5%. Падение началось в апреле и продолжалось весь май».

Переломным месяцем, по ее оценке, стал июнь, а в июле банки вернулись к докризисным показателям. «Транзакционная активность клиентов уже, в целом, восстановилась и превысила докризисные уровни. Спрос на новое РКО также приближается к прежним значениям», – дал свою оценку директор территориального офиса Росбанка в Новосибирске Денис Колов.

В Сибирском банке ПАО «Сбербанк» также отмечают, что в целом снижения транзакционных операций не наблюдается.

Главным драйвером, «вытащившим» транзакционный бизнес банков, по мнению Сбербанка и большинства других участников рынка, ожидаемо стали электронные банковские сервисы. Так или иначе, это направление в последние годы развивали все участники финансового рынка, и когда бизнес ушел в «удаленку», а покупатели – в самоизоляцию, осталось только «втащить» в цифровое поле максимально возможный набор услуг.

«В период, связанный с пандемией, в банке наблюдалось снижение транзакционной активности, однако постепенно малый и средний бизнес, как наиболее пострадавший от карантина сегмент, вновь набирает обороты. Учитывая серьезные ограничения на передвижения, у бизнеса закономерно пользовались популярностью сервисы, которые можно получить дистанционно, без визита в офис банка», – подтвердил тезис руководитель блока МСБ банка «Зенит» Дмитрий Дьяков. Он отметил, что даже консервативные клиенты банка, предпочитающие традиционное банковское обслуживание в офисах, вынуждены были научиться и приспособиться к получению банковских услуг с использованием дистанционных каналов.

«За время карантина клиенты стали вести себя еще более активно в дистанционных каналах, так как этот путь для многих оставался, по сути, единственным доступным для получения современных банковских услуг, – высказались представители банка «Открытие». – Да и банки не стояли на месте, клиентам делались новые, еще более интересные и оперативные предложения, с помощью которых еще большее количество необходимых для бизнеса банковских операций стало возможно проводить дистанционно».

Соответственно, те из банков, которые в этот период смогли предложить своим действующим и перспективным клиентам наиболее технически оперативные и интересные возможности, расположили их к себе еще больше. Тем самым подтверждается банковский тезис последних лет, когда в борьбе за клиента решающую роль играет уже не «цифровой» фактор в виде процентов и бонусов, а «сервисный», включающий в себя открытость, оперативность, технологичность, современность и т. д.

Карантин кончился, что дальше?

По мнению представителей банка «Зенит», основными показателями того, что кризис миновал, можно назвать транзакционную активность клиентов и рост среднего чека. «Эти показатели прямо влияют на комиссионный доход, получаемый банком, поэтому очень надеемся, что количество активных клиентов и объемы их операций будут стабильно прирастать», – добавил Дмитрий Дьяков. Эти два показателя, по его словам, растут с конца весны, что говорит о постепенном оживлении бизнеса.

«В Новосибирской области мы видим рост в открытии расчетных счетов и увеличение транзакционных операций, – сообщил Денис Колов. – В последние три месяца, с июня по август, количество открытых в отделении Росбанка расчетных счетов увеличилось на 17% по сравнению с периодом с марта по май».

Представители банка «Открытие» дополнили этот тезис тем, что снятие карантина не способствовало отказу от онлайн-сервисов: например, пока офисы банков, ФНС и МФЦ были закрыты, появилась возможность зарегистрировать новый бизнес полностью онлайн.

Еще один пример – даже после снятия карантинных мер среди предпринимателей сохранилась популярность такой услуги, как онлайн-инкассация. В рамках такой услуги банк устанавливает на территории клиента автоматизированную депозитную машину и выдает клиенту корпоративные пластиковые карты. Дальше клиент получает возможность круглосуточной самостоятельной инкассации в «свое» устройство, с помощью которого наличные зачисляются на расчетный счет онлайн. «Такой способ инкассации имеет несомненные преимущества: безопасное хранение выручки, моментальное зачисление выручки на счет, проверка подлинности купюр, экономия времени сотрудников на пересчет выручки и оформление документов на бумаге», – прокомментировали представители банка.

Малый налево, крупный направо

«Любой предприниматель концентрируется на стратегических задачах по росту и сохранению своего бизнеса. Банковские сервисы не должны отвлекать владельцев бизнеса от этих задач. Поэтому ключевой продукт банка – это счет, с которым удобно и просто работать, которым легко управлять, с которого легко платить и принимать платежи от клиентов, – отметила Мария Горенко. – Поэтому, на мой взгляд, самая главная услуга для бизнеса сегодня – это РКО. В первую очередь, для малого бизнеса, поскольку оно позволяет компаниям получить легкий доступ ко всем современным финансовым инструментам, включая бизнес-карту 24/7, подключение эквайринга или оплаты через СБП, а также онлайн-бухгалтерию и прочим полезным сервисам».

То же самое можно сказать и о сегменте крупного бизнеса. «В корпоративном блоке основной фокус сегодня занимают именно транзакционные услуги», – добавил руководитель направления по работе с крупными компаниями Сибирско-Уральского макрорегиона Райффайзенбанка Илья Шаталов. По его словам, речь идет об оперативном управлении остатками на счетах, бюджетировании, отслеживании кассовых разрывов и оптимизации процентных расходов, сопровождении ВЭД, эквайринге и внедрении сервиса оплаты через СБП. Также в банке разрабатываются интеграционные решения, позволяющие бизнесу осуществлять расчеты со множеством контрагентов из одного окна.

Сегмент крупного бизнеса, как и малого, по оценке банка, получил просадку в апреле – начале мая. После этого, примерно с середины июня, активность действующих компаний и прирост новых снова приблизились к докризисным уровням. Но уже с изменившимся спросом. «Если раньше корпоративные клиенты неохотно смотрели в сторону онлайн, то после пандемии уже большинство компаний работают с усиленной квалифицированной электронной подписью, выходят на сделки полностью удаленно, внедряют блокчейн-технологии и оплату по QR-коду», – дал свою оценку Илья Шаталов.

Что еще нового появилось?

Какого-то радикального роста транзакционных доходов в общем бюджете банки не отмечают: этот сегмент растет уже давно, а кредитный спад первого полугодия – более значительный, по сравнению с транзакционным – частично компенсировался государственными программами поддержки бизнеса. Но 2020 год отметился не только коронавирусом – на рынок РКО и прочих некредитных услуг повлияли и другие события.

Одним из них стало появление во всероссийском масштабе такой группы потребителей банковских услуг, как самозанятые граждане. Которые, в том числе, могут участвовать в государственных торгах, пользуясь теми же льготами, что и малый бизнес, это не могло не сказаться и на предложении банков. «Помимо традиционного РКО, в этом году в сегменте МСП растет бизнес с госзаказом. В частности, банковские гарантии по 44-ФЗ и 223-ФЗ», – привел пример Денис Колов.

Большой или «свой» – какой банк выбрать?

«Для проведения расчетов и обслуживания по РКО малый и средний бизнес обычно выбирает банк, исходя из трех критериев: рейтинг и надежность кредитной организации, скорость проведения безналичных платежей и стоимость банковского обслуживания, – отметил Дмитрий Дьяков. – Конечно, близость отделения банка к офису клиента в ряде случаев будет преимуществом, но, учитывая то, что многие компании в период пандемии перешли на режим работы «без офиса», этот критерий не является первоочередным».

По данным Росбанка, пандемия вызвала два социальных потребительских тренда, зачастую противоречащих друг другу: доверие крупным брендам и запрос на локальность. Затронули они и банковский рынок. «То есть, преимущество иметь будут надежные банки, хорошо представленные на местах», – предположил Денис Колов.

«На мой взгляд, для транзакционных услуг скорее важно удобство и скорость, чем размер банка, – добавил Илья Шатилин. – Хотя, конечно, только крупный банк может позволить себе значительные инвестиции в ИТ, чтобы предлагать максимально современные и технологичные решения для клиентов. Крупный банк может перевести в digital все имеющиеся у себя сервисы и более оперативно внедрять лучшие мировые практики, что в текущей ситуации дает преимущество перед другими игроками финансового рынка».

Что касается бизнес-клиентов из Новосибирска, по мнению участников рынка, главным критерием выбора банка среди них в первом полугодии стала скорость работы и быстрое решение технических проблем.

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