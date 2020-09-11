Новый электропоезд серии ЭП2Д начал курсировать на пригородных маршрутах Кемеровской области

9 сентября новый современный электропоезд серии ЭП2Д вышел в первый рейс в Новокузнецке. В торжественном запуске электропоезда приняли участие начальник Западно-Сибирской железной дороги Александр Грицай, глава Новокузнецка Сергей Кузнецов, министр транспорта Кузбасса Сергей Рубан и глава Междуреченского городского округа Владимир Чернов.

Электропоезд указанной серии был приобретен за счет средств ОАО «РЖД» и стал первым в парке подвижного состава, курсирующего в Кузбасском регионе Западно-Сибирской железной дороги.

«Данный электропоезд будет курсировать по маршруту Новокузнецк – Междуреченск. Это одно из самых востребованных направлений Кемеровской области. Ежедневно здесь совершают поездки порядка 1,5 тыс. человек, и, надеюсь, наши пассажиры оценят преимущества нового подвижного состава, – подчеркнул руководитель магистрали Александр Грицай. – Новый состав – это, повышенная шумоизоляция, это иная система торможения и повышенная безопасность для пассажиров».

В электропоездах серии ЭП2Д выполнены следующие усовершенствования – увеличена площадь тамбуров, в салонах вагонов установлены сидения новой конструкции. Есть крепления для велосипедов. Вся необходимая для пассажиров информация транслируется на табло. Вагоны оснащены современной климатической системой, дополнительными средствами безопасности. По периметру состава установлена система видеонаблюдения, которая позволяет машинисту из кабины контролировать не только основные помещения в составе поезда, но и внешний периметр. Состав рассчитан на 360 посадочных мест, в том числе два места в головных вагонах для инвалидов-колясочников.

Важная особенность электропоезда – доступность для маломобильных пассажиров. Вагоны оснащены четырьмя подъемниками для посадки и высадки пассажиров на кресле-коляске. Установлена кнопка оповещения локомотивной бригады о том, что необходима посадка маломобильного пассажира. Также предусмотрены места для крепления кресел-колясок, специально оборудованные санузлы, специализированная навигация для пассажиров со слабым зрением.

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