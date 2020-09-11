Новосибирской области выделят дополнительные средства на долевое строительство

Правительство России выделит Новосибирской области дополнительные средства на сдачу четырёх объектов долевого строительства. Об этом сообщил заместитель председателя правительства России Марат Хуснуллин на совещании в правительстве региона.

Марат Хуснуллин подчеркнул, что по темпам и качеству исполнения национальных проектов сибирские регионы в целом на хороших позициях.

«Хорошая новость для Новосибирской области – мы принимаем решение о дополнительном выделении средств на четыре дома», — сообщил зампредседателя правительства РФ.

Субсидия предоставляется на условиях софинансирования. В бюджете региона в 2020 году на эти цели предусмотрено почти 290 млн рублей. Это позволит начать работы по четырём наиболее проблемным объектам.

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников отметил, что в регионе хорошими темпами идёт жилищное строительство. По этому показателю регион лидирует в Сибирском федеральном округе и даже идёт с некоторым превышением показателей 2019 года.

«Но у такого активного строительства пока, к сожалению, есть и обратная сторона – это появление обманутых дольщиков. Благодарим Правительство РФ за то, что поддержано решение правления федерального Фонда защиты прав дольщиков о начале финансирования достройки четырёх объектов в Новосибирской области. Речь идёт о домах №№ 11, 12 и 13 в микрорайоне Закаменский города Новосибирска и о доме в городе Обь на улице Калинина, 20. Это решение позволит уже в 2020 году возобновить работы на указанных объектах, а в 2021 году ввести их в строй. Более 500 жителей Новосибирской области получат долгожданные квартиры», – пояснил губернатор.

Заместитель председателя правительства России добавил, что работа сферы жилищного строительства в Новосибирской области организована хорошо. Он отметил, что регион может в этом отношении служить примером для многих субъектов СФО.

Кроме того, по словам Марата Хуснуллина, в Новосибирской области хорошо ведётся работа по проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

«Мы в этом году значительные суммы выделяем именно на строительство дорог, и, несмотря на все сложности текущего года, мы строим больше дорог, чем в прошлом году. По переселению граждан из аварийного жилого фонда Новосибирская область идёт с опережением утверждённых графиков в два раза – это один из лучших показателей в стране. Это – результат системной работы региональной власти. Президент России Владимир Путин принял решение о выделении дополнительных 50 миллиардов рублей на программу переселения граждан с 2022 года, чтобы приблизить её реализацию. В рамках нацпроекта «Жильё и городская среда» у нас есть отдельная программа расселения граждан из аварийного и непригодного жилья. Мы подготовили проект закона для того, чтобы максимально ускорить в России реализацию этой программы», — сообщил зампредседателя правительства РФ.

Андрей Травников напомнил, что Новосибирская область активно, одной из первых включилась в 2019 году во вторую федеральную программу по расселению жителей из аварийного жилья.

«Действует и наша региональная программа. За счёт средств из двух источников – федерального и регионального бюджетов – мы стараемся реализовывать эту программу ускоренными темпами. Мы идём с опережением, и то поручение, которое дал президент России – к 2024 году ликвидировать аварийный жилой фонд, признанный таковым на 1 января 2017 года – мы, безусловно, выполним на территории всей области», – подчеркнул глава региона.

Решение вопроса достройки проблемных домов – один из приоритетов деятельности правительства Новосибирской области.

Ранее заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин поставил перед правительством Новосибирской области задачу завершить строительство четвёртого моста через Обь к декабрю 2022 года.

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