Райффайзенбанк объявил о запуске удаленного подключения к зарплатному проекту для малого, среднего и крупного бизнеса, имеющего расчетный счет в банке. Теперь предпринимателям не нужно проводить встречу для подписания документов, и от зарплатного обслуживания их отделяет всего два клика в интернет-банке «Райффайзен Бизнес Онлайн».

«Теперь смена зарплатного проекта – это не длительная встреча с сотрудником банка и подписание целого пакета бумажных документов, а удобный дистанционный сервис, — рассказал руководитель отдела развития зарплатных проектов Райффайзенбанка Владимир Лефтерогло. — Мы будем рады, если время, которое клиент раньше тратил на эти шаги, он инвестирует в развитие собственного бизнеса. Сотрудникам же останется только получить карты удобным способом и дождаться зачисления зарплаты».

По оценке аналитиков Райффайзенбанка, новый сервис будет особенно востребован у клиентов в городах, в которых у банка нет офисов, но есть большое количество клиентов в сегменте малого, среднего и крупного бизнеса. Таких городов в России более 300. Цифровой опыт подключения зарплатного проекта станет особенно актуальным для клиентов в сегменте малого бизнеса, так как зачастую подключением занимается сам предприниматель.

Подключить зарплатный проект удаленно можно вне зависимости от численности сотрудников и местонахождения компании. Новый сервис позволяет получить зарплатный проект в 2.5 раза быстрее по сравнению с личной встречей – у клиентов это занимает не более 15 минут. Весь документооборот по зарплатному проекту также будет проходить в интернет-банке. Полностью удаленное зарплатное обслуживание доступно всем клиентам банка.

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