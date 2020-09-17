Ресурсоснабженцы новосибирского Академгородка объяснили «двойные» начисления за коммунальные услуги

Управляющая компания новосибирского Академгородка ФГБУ «ЖКУ ННЦ» вновь оказалась в центре конфликтной ситуации. Представители УК и ресурсоснабжающей организации ФГУП «УЭВ» не могут договориться, кто будет принимать оплату за коммунальные услуги от жильцов.

В сентябре ФГУП «УЭВ» (федеральное государственное унитарное предприятие «Управление энергетики и водоснабжения») перешло на прямые договоры с потребителями в то время как раньше процедура оплаты осуществлялась через управляющую компанию. Однако ФГБУ «ЖКУ ННЦ» (Федеральное государственное бюджетное учреждение «Жилищно коммунальное управление Новосибирского научного центра») продолжает выставлять начисления. При этом ФГУП «УЭВ» уже выставил свои. В итоге жильцы попросту не знают, кому отдавать деньги.

Как представители ЖКУ ННЦ разъяснили на своём сайте, неразбериха возникла в результате реорганизации управляющей компании, а УЭВ выставляет счета без каких-либо на то оснований.

«Действительно, поставщик коммунальных ресурсов может перейти на прямые расчёты с собственниками и нанимателями помещений в многоквартирных домах. Однако основанием для такого перехода может являться либо решение общего собрания собственников многоквартирного дома, либо непогашенная двухмесячная задолженность управляющей организации перед поставщиком, признанной им или подтвержденной вступившим в законную силу судебным актом задолженности (ст. 157.2 ЖК РФ).

По состоянию на 1 сентября задолженность у ФГБУ «ЖКУ ННЦ» перед ФГУП «УЭВ» отсутствует, протоколов собраний о переходе на прямые расчеты с поставщиком горячей воды и тепла жители многоквартирных домов в управляющую организацию не передавали. Таким образом, выставленные ФГУП «УЭВ» начисления не имеют под собой законных оснований», — говорится в сообщении.

Получить комментарий лично от представителей ЖКУ ННЦ на момент публикации не удалось, однако «Континент Сибирь» связался с ФГУП «УЭВ».

Как сообщила начальник планово-экономического отдела организации Людмила Милай, долги у управляющей компании всё же есть. На этом основании организация и перешла на прямые договоры с жильцами.

«Законодатель нам, ресурсникам, дал два возможных пути перехода на прямые договоры. Либо общее собрание собственников принимает решение и переходит на прямые договоры с ресурсоснабжающей организацией. Либо, при наличии задолженности со стороны управляющей компании в сумме двух месячных платежей, ресурсоснабжающая организация, в соответствии со статьёй 157.2 жилищного кодекса, вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора с УК. Задолженность должна быть подтверждена, направляется акт сверки.

Мы направили акт сверки в ЖКУ ННЦ в связи с тем, что от компании перестали поступать платежи — на момент, когда было принято решение об одностороннем отказе от взаимодействия, задолженность существовала. Однако они этот акт не подписали и не направили нам мотивированный отказ от подписания. Соответственно, по условиям договора, этот акт считается принятым. В результате было принято решение перейти на прямые договоры с потребителями коммунальных услуг», — рассказала представитель компании.

По словам Людмилы Милай, управляющая компания продолжает начислять потребителям деньги за август. При этом УЭВ уже не направляла им счета от себя. Средств ресурсоснабжающей организации ЖКУ также не перечисляет.

В организации также отметили, что последние начисления за горячую воду произведены по нормативам, а не по индивидуальному потреблению. Однако после получения всей необходимой информации от УК будет произведён перерасчёт.

Напомним, в начале сентября стало известно, что минобр назначил на смену руководителю управляющей компании Виталию Михееву директора московской организации «Мой коммунальный стандарт» Игоря Горбовского. При этом причин такого решения в министерстве не объяснили. Это послужило поводом для академиков и сотрудников научного центра заподозрить столичную организацию в рейдерской атаке.

«Континент Сибирь» будет следить за дальнейшим развитием ситуации.

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