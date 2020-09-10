Где выгодно и комфортно сибирякам отдохнуть в бархатный сезон?

Бархатный сезон в самом разгаре и его, похоже, не сможет испортить потенциальная «новая волна» коронавируса. Во всяком случае, со стороны представителей власти в России новых запретов пока не последовало. Наоборот – открываются ранее закрытые курортные направления. В частности, в начале сентября премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал официальное разрешение о возобновлении полётов из России в Египет, ОАЭ и Мальдивы. Воспользовались ли этим шансом жители региона, и куда сегодня можно улететь из Сибири — в материале «КС».

В общей сложности на сегодня в России для туризма открыты следующие страны: Турция, Танзания, Абхазия, ОАЭ, Египет, Мальдивы, Черногория, Хорватия, Греция, Великобритания, Сербия, Швейцария, Болгария, Белоруссия. Ожидают снятия карантина в ближайшее время Куба, Доминикана и Мексика. При этом международное сообщение работает только из шести городов России: Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска, Ростова-на-Дону, Казани и Калининграда.

Реакция на снятие карантина по этим популярным туристическим направлениям последовала незамедлительно. Причём как со стороны авиаперевозчиков, так и со стороны туристов. — «Буквально за несколько часов после появления новости об очередных открытых странах, поиски билетов в Египет и ОАЭ выросли в 7,5 раз. А на Мальдивы — даже в 14 раз», — поделился информацией пиар-директор сервиса Aviasales Янис Дзенис. На сегодня поисковик предлагает билеты из Новосибирска в Дубаи по цене от 53 тысяч рублей за перелёт в обе стороны, полёт на Мальдивы — 103 тысячи рублей. Кстати, с 1 сентября 2020 года Aviasales запретила авиакомпаниям по умолчанию включать в заказ билетов дополнительные платные услуги. Отныне авиаперевозчики-нарушители рискуют получить от компании «чёрную метку»: специальный значок и ограничение в плане продажи билетов. Для них будет невозможен прямой переход с кнопки «Купить», что очень быстро может привести к падению продаж.

В страну пирамид – с пересадкой

Пока из России планируется совершать два рейса в неделю в Дубай и на Мальдивы, и три рейса в неделю — в Каир. Такое решение правительства РФ связано с минимальными рисками заражения коронавирусом в этих странах.

Как попасть на отдых в эти страны жителям Сибири, и во сколько обойдётся путешествие? «Если говорить о Египте, то на сегодня авиасообщение открыто только с Каиром. До курортов Шарм-эль-Шейха или Хургады после приземления в столице Арабской республики придётся добираться наземным путем, что займёт порядка пяти часов или внутренними рейсами, — рассказала «Континенту Сибирь» директор туристического агентства «Фламинго Трэвел» Евгения Егорова. — Сразу скажу – путешествие по этому направлению из Новосибирска не из самых комфортных, особенно с детьми. Что касается стоимости туров на регулярном рейсе из Москвы «Аэрофлотом», то в среднем отдых для двух взрослых в пятизвёздочном отеле по программе «всё включено» обойдётся в 75-90 тысяч рублей. При этом нужно учитывать траты на ндивидуальный трансфер из Каира до отеля и обратно и перелет Новосибирск- Москва в обе стороны. Чтобы попасть в Египет, понадобится отрицательный ПЦР-тест на COVID-19, сроком давности сдачи не более 72 часов».

На Мальдивы через Турцию

На Мальдивы можно добраться прямыми рейсами из Москвы «Аэрофлотом», до Мале стоимость билета составит порядка 50-55 тысяч рублей на человека. Также можно добраться со стыковкой в Стамбуле или Дохе, тогда билет обойдется на порядок дешевле – около 35 тысяч рублей. Проживание в четырёхзвёздочном отеле с трёхразовым питанием в течение десяти дней – 100 тысяч рублей на двоих, пять звёзд на таких же условиях – от 150 тысяч рублей. Разумеется, нужна будет справка, подтверждающая отрицательный ПЦР-тест на COVID, со сроком давности сдачи теста – не более 72 часов до прилета на Мальдивы. Компания S7 Airlines также в начале сентября сообщила, что готова выполнять полеты по направлению Новосибирск – Дубай. Напомним, до введения запрета на полеты из-за пандемии S7 выполняла рейсы в ОАЭ только из Новосибирска.

По словам Евгении Егоровой, новосибирские операторы уже ставят в Эмираты первые рейсы. Самый первый назначен на 31 октября, тур в десять ночей на двоих от авиакомпании AzurAir составит порядка 104 тысяч рублей на двоих. С начала декабря 2020 года и по середину мая 2021 авиакомпания S7 Airlines готова доставлять туристов в ОАЭ по понедельникам, средам, пятницам и субботам. На базе этих рейсов стоимость туров уже рассчитана и составляет от 73 тысяч рублей на восемь дней на двух путешественников. Как и в первых двух случаях, понадобится пройти тест на COVID-19, срок давности которого должен составлять не более 96 часов. Справка потребуется на английском языке.

«Три кита» туристических направлений

Аналитики основанной в Новосибирске трансферной компании i’way провели собственное исследование на предмет наиболее востребованных направлений в туристическом бизнесе за прошедшее лето. По их данным в тройку лидеров попали Белоруссия, Турция и, что неожиданно, Эстония — популярность этой прибалтийской страны за три летних месяца по сравнению с прошлым годом выросла на 630%.

По словам руководителя PR-отдела компании Алексея Кошлякова, открытие авиасообщения с Турцией в августе позволило поставить рекорд в этой стране по количеству заказанных трансферов за всю историю работы компании. Более того, Кошляков считает, что рост туров в начале бархатного сезона в эту страну оказался просто феноменальным. «Если сравнивать с июлем этого года, то количество трансферов в августе выросло в 6,5 раз. Поскольку туристической сезон в Турции ещё далек от завершения, то, скорее всего в сентябре будет установлен новый рекорд», — отметил Алексей Кошляков.

Евгения Егорова также считает, что осень — самое «золотое» время для посещения Средиземноморья. «Температура воды около 25 градусов, на улице уже нет сорокаградусной жары, это очень комфортный период для отдыха. Что касается цен, то десятидневный отдых уровня «четыре звезды» обойдется в 80-90 тысяч рублей на двоих. Соответственно, «пять звёзд» — около 100-150 тысяч рублей, отель уровня Делюкс — от 150 тысяч рублей и выше. Главное, по прилету в течении 72 часов обязательно загрузить на сайте госуслуг результат теста методом ПЦР на COVID-19. На этой неделе был выписан первый штраф на сумму в 15 тысяч рублей жителю Санкт – Петербурга, который это не сделал», — отметила Евгения Егорова.

Поддерживает коллег и Новосибирская Ассоциация Туристских организаций. «После снятия ограничений из Новосибирска самым популярным направлением остается Турция, — рассказала «Континенту Сибирь» исполнительный директор НАТО Светлана Фоменко. — Это традиционный зарубежный фаворит в плане туристического отдыха с детьми, с семьёй, как в плане климата, так и относительно комфорта. На сегодня остается ряд ограничений, в большинстве отелей отменены все массовые мероприятия, дискотеки, стоит это учитывать. По возвращению домой необходимо сдать анализы на COVID-19. Развиваются и другие, менее популярные направления. Все остальные программы будут корректироваться Москвой, мы ориентируемся на столицу, конечно. Очень ждём, когда откроется Юго-Восточная Азия, поскольку это максимально комфортное направление для сибиряков, особенно в зимнее время. Как по дальности полёта, так и по оптимальности альянса цен на путёвки и проживание и комфорта. Пока оно не представляет интереса, поскольку в странах этого направления по сей день действует двухнедельный карантин для приезжающих и высокий риск заражения COVID-19».

Российская альтернатива

Несмотря на то, что Турция бьёт рекорды, в наиболее крупных российских городах число турагентств, сконцентрировавшихся на внутреннем туризме, увеличилось на 21 %. Такие данные предоставил геосервис 2ГИС. По убеждению многих путешественников, российские курорты осенью могут доставить не меньше удовольствия, но обойтись при этом дешевле. А минимизировать погодные риски можно рассмотрев, например, отели с подогреваемыми бассейнами. К примеру, в Ялте четырёхвездочный «Интурист» с подогреваемым открытым бассейном обойдется в 95-100 тысяч на двоих на неделю.

«В Сочи на ближайшее время можно найти хорошие предложения за 40-60 тысяч рублей на двоих. Четырёхзвёздочный и пятизвездочный отели, такие как Novotel или Movenpick на Красной Поляне обойдутся в 75-90 тысяч рублей вместе с перелетом, — перечисляет Евгения Егорова. – Очень радуют нынешней осенью крымские цены! На этой неделе в этом направлении из Новосибирска вылетели туристы с палаткой. Путешествие на неделю на двоих обошлось им всего лишь в 25 тысяч рублей. Причем, изначально они собирались на Алтай, но узнав о ценах в Крыму, разумеется, сделали выбор в пользу Черноморского побережья. Отели, само собой, будут стоить прилично. За восемь дней за «четыре звезды» на двоих придётся потратить порядка 70 тысяч рублей. В пансионаты и здравницы требуют справку об эпидемиологическом окружении, некоторые просят еще и отрицательный тест на COVID-19. Так что перед вылетом по каждому отелю лучше делать индивидуальный запрос».

Этим летом немало представителей новосибирского бизнеса побывали в Крыму. Так, к примеру, генеральный директор Агентства инвестиционного развития Новосибирской области Александр Зырянов пересек Крым с Востока на Запад.

Доступны и туры в Абхазию с перелетом до Сочи, далее наземное пересечение границы. Справок с отрицательным результатом COVID-19, в основном, не нужно, но лучше также перед бронированием сделать запрос в отель. Цены тоже можно считать очень приятными, на неделю на двоих можно уложиться в 50 тысяч рублей.

Начало положено. Как будет развиваться туристический бизнес в России вообще и в СФО, в частности, сегодня сказать сложно. Всё зависит от того, по какому сценарию будут развиваться события, связанные с пандемией коронавируса. Однако несмотря на нестабильность ситуации, задержка летнего старта даёт о себе знать.

Ограничения на въезд иностранных туристов и прогнозы по отложенному спросу стимулируют туроператоров раньше обычных сроков заниматься планированием зимних программ и лета-2021. Российские туроператоры уже открывают акции на зиму и лето будущего года. В частности, ряд компания уже сегодня начинают бронировать путёвки по таким направлениям, как Андорра и Бахрейн, Таиланд и Вьетнам, Индия, Куба, Мексика, Доминикана. И, с большой вероятностью, до конца этого года список открытых стран будет только расширяться.

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