Партийный передел в Новосибирской области

Результаты электоральных исследований не позволяют штабам основных политических сил ослабить хватку перед трехдневным голосованием в Новосибирской области. Насколько высока вероятность перемен партийного расклада в депутатском корпусе после выборов?

До формирования следующего депутатского созыва в Новосибирской области – меньше недели. Отмена партийных списков в горсовете или анонс «Умного голосования» в фантазиях отдельных наблюдателей вырисовывали неотвратимость метаморфоз на послевыборном поле задолго до дня икс. Ближе к голосованию штабы все нервознее оценивают внутреннюю социологию электоральных предпочтений жителей региона и областного центра. Данные – с грифом «для внутреннего пользования», скрыты от глаз журналистов. Собеседники «Континента Сибирь» из руководящего состава местных партийных отделений готовы «помочь представить» лишь общую картину. Резюме по итогам разговоров с партийными лидерами и политологами: «Единая Россия» намерена удержать численность фракции за счет одномандатников. ЛДПР идет на привычном предвыборном взлете энтузиазма, который в свою очередь настораживает КПРФ – и не без основания. Специалисты с любопытством ждут окончательной ясности по реальным рейтингам «Справедливой России», а также делают ставки: появятся ли в Заксобрании фракции «Родины» и «Новых людей».

Источник «Континента Сибирь» в руководстве ЕР отмечает, что партия рассчитывает на вступление во фракцию некоторых «самодвигов» в случае их победы в одномандатных кампаниях в Заксобрание. Для КПРФ же проседание на пару-тройку мандатов может стать значительной потерей.

В шестом созыве Заксобрания 50 из 76 депутатов числятся во фракции ЕР. В объединении коммунистов – 17. По четыре – от ЛДПР и «Справедливой России», один представлял «Гражданскую платформу». В Совете депутатов Новосибирска 33 из 50 депутатов состоят в группе ЕР. После изгнания Дениса Плотникова, в КПРФ осталось 11. Остальные пять человек – ЛДПР, СР и независимые, в числе которых лидер местной «Родины», который может перекочевать в Заксобрание.

Штабные исследования ЕР говорят о вероятности усиления ЛДПР как на городском, так и на областном уровне. Партия всегда стремится закрыть все округа, в этом цикле на некоторых территориях ведет особенно «наступательные» кампании. Она умело играет на протесте горожан против продолжительного сотрудничества между ЕР и КПРФ – в 2018 году этот альянс публично скрепил пакт коммуниста, мэра Новосибирска и губернатора-единоросса.

Некоторые собеседники готовы допустить, что какую-то роль на выборах может сыграть проект несистемной коалиции «Умное голосование». Оно через специальные ресурсы дает «советы», за кого лучше голосовать. С 8 сентября эти «рекомендации» в открытом доступе, среди предложений, в том числе, кандидаты от ЛДПР. Собеседники «Континента Сибирь», близкие к региональной власти подчеркивают, что либерал-демократов и без «Умного голосования» неплохо принимают отдельные территории в области: Тогучинский, Искитимский, Барабинский, Куйбышевский районы. Источники редакции отмечают, что там партии Жириновского социология дает рейтинги выше, чем у КПРФ едва ли не на 7 %. Если так пойдет и дальше, у ЛДПР есть шанс увеличить представительство в региональном парламенте с 4 до 6-7 человек. Эксперт, близкий к областной власти, в разговоре с корреспондентом не исключил, что в Заксобрании появится также представительство «Новых людей». Эта партия основательно потратилась на кампанию – 32 млн рублей, больше пока вложила только ЕР, согласно данным регионального избиркома.

В 2015 году на выборах в горсовет Новосибирска явка составила 23 %. ЕР набрала 34,3%, КПРФ – 33,7%, ЛДПР – 8,4%, СР – 10,1%. В Заксобрание Новосибирской области явка составила 30 %. ЕР набрала 44,6%, КПРФ – 24,5%, ЛДПР – 10,3%, СР – 10,6%.

Ранее «Континент Сибирь» рассуждал о нюансах удачной регистрации партийного списка «Новых людей» в Новосибирской области. А политолог Александр Пожалов предполагал, что в следующем году на выборах в Госдуму эта политическая организация может стать партией выдвижения для «кандидатов власти, не желающих ассоциироваться с ЕР».

Неплохие перспективы «Новых людей» в Новосибирской области вырисовываются и по результатам опубликованного в конце прошлой недели исследования Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ). По итогам опроса в регионе за партию планируют отдать голос 7% активных определившихся избирателей. Преодоление 5-процентного барьера обеспечивает как минимум один «списочный» мандат в местном парламенте, а главное дает путевку на выборы в Госдуму без обязанности собирать подписи. Новоявленная политическая структура, впервые участвующая в избирательной кампании, расположилась в рейтинге ВЦИОМ за «Единой Россией» (39%), КПРФ (19%), ЛДПР (14%) и «Справедливой Россией» (9%). В Томске агентство посулило «Новым людям» 11 %. Впрочем, в описании методики опроса сразу же указано, что и проводился он по заказу того же политического проекта. А вот по данным иноагента «Левада-центр», опубликованным 7 сентября, вторая после ЕР партия, за которую респонденты готовы были бы голосовать, если выборы в Госдуму прошли в ближайшее воскресенье – это ЛДПР.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Александр Щербак,

координатор новосибирского регионального отделения ЛДПР

– На наш взгляд точно предсказать результаты выборов сейчас невозможно. Впервые мы пройдём процедуру трехдневного голосования. Протестные настроения тоже окажут влияние на результаты выборов. Многое зависит от структуры явки: с одной стороны, в городе больше жителей, но село активнее голосует.

Мы верим в то, что у ЛДПР высокие шансы увеличить присутствие в городском совете, в Заксобрании и в местных представительных органах по области. «Умное голосование» не готов комментировать, мы с этими товарищами не сотрудничаем. Все голоса, которые соберем на выборах, добыты нами лично. Потому что мы сами активно работаем.

Ренат Сулейманов,

второй секретарь обкома КПРФ:

– Прогнозы – вещь неблагодарная, скоро увидим реальное соотношение сил. Наш штаб проводит социологию, но это все-таки внутренняя кухня, оставим ее за кадром. Могу сказать только, что в Новосибирске у нас сопоставимые с «Единой Россией» показатели (плюс-минус), но у ЕР антирейтинги выше. По ряду округов в области и городе ЛДПР составляет сильную конкуренцию и нам, и ЕР.

Мне сложно сказать, как отразится на итогах выборов фактор «Умного голосования». При напряженном противостоянии любая помощь тому или иному кандидату идет в плюс. С нашей точки зрения, кандидаты коалиции выступают нашими спойлерами в интересах ЕР.

Алексей Голомазов,

директор Агентства системных политических исследований:

– Я не ожидаю серьёзных изменений в структуре Заксобрания и горсовета по итогам выборов 2020. Кампания идёт в целом обычно, судя по цифрам подтверждённых или частично подтверждённых нарушений. Скандалы есть по отдельным округам, но все они развиваются в основном в информационном поле. В процентном соотношении действующие фракции Заксобрания, вероятно, сохранят статус-кво. КПРФ в Новосибирске теперь в меньшей степени воспринимается как «любая другая партия», собирающая протестников, но она расширила административное влияние, а значит, увеличила мобилизационный потенциал. Потому останется при своих.

Спекуляции на счёт «Умного голосования» в пользу ЛДПР преувеличены – партия не использует протестную повестку, потому эти голоса размоются между остальными политическими силами в списке.

«Новые люди» ведут ярко выраженную кампанию рекламного типа, могут взять 1-2 мандата в Заксобрание. По крайней мере, ставка на Новосибирскую область серьёзная, судя по затраченным средствам. Препятствием может стать отсутствие известных фигур.

В горсовете по большинству территорий также сюрпризов не ожидается. Есть некоторая неопределённость на счёт трёх-четырёх новых округов. Электорат оппозиционной коалиции сильно рассредоточен по городу. Да, Сергей Бойко занял второе место на мэрских выборах, но если раскинуть эти голоса на 50 округов, выходит не так уж и много. К тому же члены коалиции не узнаваемы широкими массами, а люди на местных выборах голосуют за известных им кандидатов – выигрывают те, кто ведёт планомерную работу, а не появляется за 1-2 месяца до выборов.

Владимир Леонтьев,

политолог, директор компании «Инфо-Сфера Консалт»:

– Наверняка, на выборах стоит ждать сюрпризов. Но они вряд ли существенно повлияют на итоговый состав депутатского корпуса. У ЛДПР действительно наблюдается положительная динамика. Если коммунисты будут вяло вести кампанию, это скажется на партийном рейтинге. Последние три дня голосования играют решающую роль, за этот период штаб вполне способен при соответствующем настрое «поднять» электорат. Левацкие настроения в Новосибирске пока достаточно крепки. В общем раскладе, думаю, ЕР и КПРФ должны удержать доминирующие позиции. «Справедливая Россия» вызывает большие вопросы.

ВКонтакте Редакция «КС» открыта для ваших новостей. Присылайте свои сообщения в любое время на почту news@ksonline.ru или через наши группы в Facebook

Подписывайтесь на канал «Континент Сибирь» в Telegram , чтобы первыми узнавать о ключевых событиях в деловых и властных кругах региона.