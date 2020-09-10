Четвёртый мост через Обь в Новосибирске введут в эксплуатацию раньше срока на год

Строительство четвёртого моста через Обь в Новосибирске планируется завершить к декабрю 2022 года, что на год раньше изначально определённых сроков. Такую задачу поставил перед строителями заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин в ходе рабочей поездки в Новосибирскую область.

Предполагается, что мост введут в эксплуатацию к началу Молодёжного чемпионата мира по хоккею с шайбой в 2023 году. По словам Марата Хуснуллина, подрядчик сможет сдать мост почти на год раньше при правильном перераспределении финансирования.

«Дополнительные средства на ближайшие годы выделены президентом России тем регионам, которые работают ускоренными темпами. Задача – максимально ускорить строительство, потому что любая задержка – это потеря для бюджета», – подчеркнул зампредседателя правительства РФ Марат Хуснуллин.

В свою очередь, Андрей Травников отметил, что строительный комплекс – это драйвер экономики, и для Новосибирской области его развитие особенно актуально.

«Благодарю президента России Владимира Путина, правительство России за то, что в этом году, несмотря на все сложности, была оказана очень серьёзная поддержка строительной отрасли. Наши новосибирские строители откликнулись на это высокими темпами и инфраструктурного, и жилищного строительства – идёт активная работа и в аэропорту «Толмачёво», и на площадке четвёртого моста, и на подъездных дорогах к новому ледовому дворцу спорта. Сегодня наш партнёр – компания «ВИС» – взяла на себя повышенные обязательства по открытию движения по новой скоростной магистрали четвёртого моста в декабре 2022 года. На это выделены 8 миллиардов рублей. Речь идёт не об увеличении стоимости объекта, а об ускорении финансирования», – уточнил губернатор Новосибирской области Андрей Травников.

Реализация проекта контролируется правительством региона.

Кроме того, Марат Хуснуллин побывал на площадке строительства школы в микрорайоне Береговой. Согласно договорённости, подрядчик также на несколько месяцев раньше закончит возведение учреждения – не к декабрю, а к 1 сентября 2021 года.

«Очень хорошая школа, которую новосибирские проектировщики доработали. Я дал поручение единому заказчику – взять проект этой школы за образец и применять на территории всей страны», – отметил заместитель председателя правительства России.

Школу в микрорайоне Береговой возводят на средства федерального и областного бюджетов в рамках реализации национального проекта «Жильё и городская среда».

Ранее сообщалось о том, что в Ленинском районе Новосибирска построят крупнейшую поликлинику в рамках проекта ГЧП.

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