ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
18:08
В Общественной палате Новосибирской области приступили к обучению наблюдателей
16:43
Четвёртый мост через Обь в Новосибирске введут в эксплуатацию раньше срока на год
15:56
Первый в России завод по производству венозных имплантов появится в Новосибирске
13:27
Бизнес-омбудсмен Борис Титов «уволил» коллегу в Томской области
12:06
Вице-спикер томской Законодательной Думы выступил против отмены прямых выборов мэра
10:36
Строительство объездной дороги вокруг Кемерова одобрили в правительстве РФ
10:32
Mitsubishi нашла второго официального дилера в сибирском «городе-миллионнике»
20:06
Театры и кинотеатры откроются в Новосибирской области 12 сентября
19:04
В новосибирских школах организовали бесплатное питание для учеников начальных классов
17:54
Крупнейшую поликлинику построят в Ленинском районе Новосибирска по проекту ГЧП
16:41
Nestle инвестирует 10 млрд в завод под Новосибирском
16:38
Томскстат выявил сибирские города с самыми дорогими и самыми дешёвыми продуктами
14:26
Синоптики сообщили о первых заморозках в Новосибирской области
14:01
Новосибирский кандидат попросил убрать его имя из рекомендаций «Умного голосования»
13:53
Торговый центр «Холидей Классик» в Новоалтайске купила супруга омского ритейлера Виктора Шкуренко
Корреспондент издания «Континент Сибирь»
Полетели? Что изменилось в работе новосибирского аэропорта за последние месяцы?
Программный директор по событийному кино новосибирского центра культуры и отдыха «Победа»
В ожидании открытия
Основатель федеральных сетей Laser Love, Cheburek.me, «Стрижевский», digital-агентства 20х80
Почему франчайзинг в России еще долго не станет успешным?
Предприниматель, учредитель ООО «Электронный сервис»