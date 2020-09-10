Первый в России завод по производству венозных имплантов появится в Новосибирске

Первое в России производство венозных порт-систем для лечения онкобольных откроется на площадке новосибирского Биотехнопарка. Предполагается, что предприятие будет запущено к концу 2020 года.

Венозные порт-системы представляют собой импланты для проведения химиотерапии онкологическим больным. В России такие устройства пока не производятся, сообщает ТАСС.

Как пояснил генеральный директор Агентства инвестиционного развития Новосибирской области Александр Зырянов, от постоянных проколов вены больных могут разрушиться. Специальные импланты позволяют вводить необходимые препараты в организм более безопасно. Он уточнил, что порты, которые изготовлены из биополимерного сплава, выдерживают до двух тысяч уколов.

«Мы пока лицензируем всё это производство, но мы рассчитываем через три-четыре месяца начать сборку», — сообщил Александр Зырянов.

Планируется, что в первой партии будет выпущено несколько тысяч экземпляров, далее производство вырастет. Поставлять продукцию будут по всей России. По словам Александра Зырянова, каждому региону требуется порядка 3-4 тыс. порт-систем.

Ранее в новосибирском Биотехнопарке обсудили поддержку бизнеса и социальное предпринимательство.

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