За восемь месяцев текущего года было зафиксировано более 500 миллионов безналичных транзакций в общественном транспорте с помощью эквайринга Сбербанка — это больше, чем за весь 2019 год.

«Сегодня транспортный эквайринг Сбербанка работает на 47 тысячах транспортных средств в 120 городах России и эти цифры продолжают увеличиваться, — говорит директор дивизиона «Эквайринг и банковские карты» Сбербанка Дмитрий Малых. — За две трети текущего года количество транзакций в общественном транспорте на нашем эквайринге сравнялось с результатами прошлого года и даже превысило их. Благодаря удобному сервису все больше жителей России оплачивают проезд безналичным способом — по будням пассажиры совершают более 3,5 млн транзакций в день. В августе мы зафиксировали рекорд — за месяц пассажиры оплатили проезд 90 млн раз, а на каждый терминал в среднем пришлось 67 ежедневных оплат проезда банковской картой».

В городах, где на базе банковских карт доступна не только оплата разового проезда, но и различные проездные, количество безналичных поездок еще выше.

Пассажиры могут оплачивать проезд в городском транспорте с помощью бесконтактной банковской карты или смартфона с подключенным сервисом Apple Pay, Samsung Pay или Google Pay. Бесконтактные платежи на транспорте существенно сокращают время обслуживания пассажира, делая поездку более комфортной. Перевозчикам сервис безналичной оплаты проезда позволяет повысить качество обслуживания клиентов, снизить операционные расходы и увеличить собираемость выручки.

В 2020 году были запущены различные акционные предложения совместно с платежными системами Visa, Mastercard, «Мир» в 50 городах страны — в том числе в Новосибирске. С октября планируется проведение еще более десяти акций.

В 2019 году была запущена новая технология Social ID, которая позволяет применять для оплаты льготного проезда обычную банковскую карту «Мир» любого банка. Это сокращает временные затраты льготников на получение какой-то отдельной транспортной карты или бумажного проездного — можно использовать имеющуюся банковскую карту, на которую уже приходит пенсия и другие социальные зачисления.

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