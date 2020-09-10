Бизнес-омбудсмен Борис Титов «уволил» коллегу в Томской области

Уполномоченный по правам предпринимателей при президенте РФ Борис Титов инициировал отстранение от должности бизнес-омбудсмена в Томской области Валерия Падерина. Такое решение он объяснил «полным бездействием» коллеги.

Как сообщает ТАСС, Борис Титов поставил подпись в соответствующей документации. Для отстранения томского бизнес-омбудсмена от должности свою подпись также должен поставить губернатор региона Сергей Жвачкин.

«Уверен, что губернатор заинтересован в том, чтобы диалог между предпринимателями и властью складывался более продуктивно, чем сейчас», — отметил Борис Титов.

По словам Титова, от представителей бизнес-сообщества Томской области неоднократно поступали жалобы на местного уполномоченного по правам предпринимателей. В частности, по их мнению, Падерин не оказывал поддержки проекту делового комплекса «Сириус». Как отметил федеральный бизнес-омбудсмен, здание не могут ввести в эксплуатацию из-за конфликта с областными властями.

Кроме того, в регионе не решается проблема с повышением арендных платежей для резидентов особой экономической зоны технико-внедренческого типа «Томск». В результате предприниматели прекращают работу на этой территории. Напомним, в начале 2020 года полномочия по управлению зоной были переданы на региональный уровень.

Варений Падерин является уполномоченным по правам предпринимателей с 2014 года. В 2019 году по истечению срока своих полномочий он был избран на эту должность повторно.

На днях также подал в отставку уполномоченный по делам предпринимателей Алтайского края. Причину своего решения он не объяснил.

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