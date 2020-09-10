Заместитель председателя Законодательной Думы Томской области Александр Куприянец раскритиковал законопроект депутата Игоря Чернышёва об отмене прямых выборов мэра города. Инициативу коллеги он назвал провокационной.

О реакции депутата на законопроект сообщили в пресс-службе Законодательной Думы региона. Вице-спикер отметил, что инициатива Чернышёва неприемлема для Томской области и не учитывает мнения жителей города.

«Мы не поддерживаем инициативу депутата Чернышева как явно провокационную, совершенно не приемлемую для Томска и не учитывающую мнения томичей», — заявил депутат от имени фракции «Единой России».

Александр Куприянец напомнил, что в своё время Игорь Чернышёв был сторонником прямых выборов глав муниципальных образований. Он также отметил, что инициатива Чернышёва может быть предложена в интересах конкретных депутатов городской думы.

Законопроект Игоря Чернышёва планируется рассмотреть 22 сентября.

Прямые выборы мэра сегодня остались в Новосибирске, Томске, Кемерове, Абакане, Анадыре, Хабаровске и Якутске.

В марте 2018 года мэр Новосибирска Анатолий Локоть выступил против отмены прямых выборов глав муниципалитетов, комментируя обсуждение соответствующего законопроекта в Екатеринбурге. Он подчеркнул, что горожан нельзя лишать возможности влиять на решения властей.

«Страна уже проходила через отмену и возвращение выборов губернаторов. Сейчас подобный сомнительный «эксперимент» применяют в отношении крупных муниципалитетов», — заявил Анатолий Локоть на своей странице в Facebook.

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