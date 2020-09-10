Как стало известно «Континенту Сибирь», российский дистрибьютор Mitsubishi заключил протокол о намерениях с омской группой компаний «Феникс-Авто» об открытии в городе второго дилерского центра японской марки. Таким образом, Омск станет первым сибирским «городом-миллионником», где интересы Mitsubishi на сегодня представляет не один, а сразу два партнера.

Информацию об этом «Континенту Сибирь» сообщил менеджер по развитию дилерской сети Mitsubishi в России Андрей Черемисин.

По данным «Автостат-Инфо», за 1 полугодие 2020 года в Омской области было зарегистрировано 78 новых автомобилей Mitsubishi (-19,6%). Для сравнения: за этот же период в Новосибирской области было зарегистрировано 108 новых автомобилей Mitsubishi (-27%), в Алтайском крае — 102 новых автомобиля (-17,1%), в Томской области — 76 новых автомобилей (+81%).

На сегодня официальным дилером Mitsubishi в Омске является местная группа компаний «Евразия Моторс» омского бизнесмена Ильи Фридмана. По итогам 1 полугодия 2020 группа компаний заняла 1 место в рейтинге «Континента Сибирь» по показателю доли рынка в основном регионе присутствия. На сегодня в портфеле «Евразии Моторс» — бренды Mercedes-Benz, Volkswagen, Skoda, Datsun, Nissan, Changan, Mitsubishi, Renault, Hyundai, KIA.

Вторым партнером Mitsubishi в регионе станет ГК «Феникс-Авто». На сегодня она официально представляет в Омске бренды Subaru, Honda, Mazda, Suzuki, Isuzu, Skoda, Ford, Dongfeng, Stels, Yamaha, а также ранее являлась официальным дилером Audi, Toyota и Citroen. Кроме того, группа компаний стала утвержденным кандидатом в официальные дилеры UzAuto.

Подписание протокола о намерениях подтвердил менеджер по развитию дилерской сети Mitsubishi в России Андрей Черемисин и генеральный директор ГК «Феникс-Авто» Сергей Сырников. Предполагается, что дилерский центр Mitsubishi группы компаний «Феникс Авто» будет размещен в действующем автокомплексе на Суворова. На сегодня именно на этой площадке располагается большинство брендов, представляемых «Феникс-Авто».

«В течение октября планируется технический старт операционной деятельности (продажи + сервис) «Феникс-Авто» с временной идентификацией Mitsubishi. Официальное открытие будет в 2021 году после реконструкции здания дилерского центра и приведения его к дилерским стандартам Mitsubishi Motors”, — пояснил «Континенту Сибирь» Андрей Черемисин.

Омск станет первым городом Сибири, где у Mitsubishi вновь будет двое дилеров — в двух других «городах-миллионниках» (Новосибирске и Красноярске) у марки на сегодня по одному партнеру. Вместе с тем, ранее в Омске уже была ситуация одновременного наличия нескольких партнеров. Так, c 2014 по 2016 годы вторым официальным дилером Mitsubishi в городе являлась новосибирская ГК «МАКС Моторс», которая также на тот момент обладала двумя дилерскими центрами японской марки в столице Сибири. Однако в 2016 году она лишилась официального дилерства всех представляемых брендов и покинула рынок. Впоследствии предприятия группы компаний были признаны банкротами. После закрытия «МАКС Моторс» Mitsubishi осталась с единственным дилером в Омске — группой компаний «Евразия Моторс».

В группе компаний «Евразия Моторс» от комментариев по поводу появления второго дилера Mitsubishi в Омске отказались.

Оставляйте заявки на вступление в нашу Whatsapp-группу автодилерского бизнеса Сибири, чтобы первыми узнавать о ключевых событиях в этой сфере в регионе.

ВКонтакте Редакция «КС» открыта для ваших новостей. Присылайте свои сообщения в любое время на почту news@ksonline.ru или через наши группы в Facebook

Подписывайтесь на канал «Континент Сибирь» в Telegram , чтобы первыми узнавать о ключевых событиях в деловых и властных кругах региона.