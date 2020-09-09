Театры и кинотеатры откроются в Новосибирской области 12 сентября

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников подписал постановления о возобновлении работы театров, кинотеатров и концертных залов с 12 сентября. В правительстве региона эти документы одобрили.

Как отметили в областном правительстве, учреждения планировалось открыть 14 сентября, однако от многих работников культуры поступали просьбы разрешить их работу раньше.

По словам губернатора Новосибирской области Андрея Травникова, эпидемиологическая ситуация в регионе достаточно спокойная. При этом масочный режим глава региона оставил в силе.

«Я знаю о просьбе руководителей учреждений культуры разрешить им открыться не с понедельника, 14 числа, а с 12 сентября, чтобы не пропускать выходные. Многие коллективы репетировали летом новые постановки и очень ждут момента, когда можно будет представить зрителям свои новые работы. Мы сочли это возможным, и я подписал постановление правительства о возобновлении деятельности учреждений культуры с присутствием зрителей без ограничения количества, но с обязательным требованием о ношении масок, с субботы, 12 сентября», — сообщил Андрей Травников.

На спортивных же аренах, согласно решению губернатора, присутствовать в масках необязательно. Однако заполняемость трибун должна составлять не более 25%. При этом предполагается, что возможное количество болельщиков на спортивных объектах региона будет увеличено после 14 сентября – через две недели после начала учебного года, когда пройдет пик эпиднагрузки.

«Что касается спортивных болельщиков, в том числе хоккейной «Сибири» – мне очень сложно представить, чтобы болельщики с их эмоциональностью поголовно соблюдали масочный режим», — отметил глава региона.

Ранее на совещании в правительстве региона было решено, что учреждения культуры откроют во второй декаде сентября, однако точная дата была не выбрана. В то же время, уполномоченный по правам предпринимателей РФ Борис Титов обратился к полпреду в СФО Сергею Меняйло с просьбой разрешить работу театров, кинотеатров и концертных залов до 1 октября.

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