Новый инфраструктурный проект поддержки предпринимателей – центр «Мой бизнес» – открылся в Новосибирской области 9 сентября на площадке жилого комплекса «Флотилия». Центр является подведомственной организацией региональных минпромторга и минэкономразвития и был запущен в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

Заместитель губернатора Новосибирской области Сергей Сёмка дал символический старт открытию центра, нажав на кнопку запуска ракеты – символа центра. «Это то место, где предприниматели могут получить все виды консультаций и выйти отсюда, оснащенными информацией и знаниями. Здесь помогут подобрать фонд, поддержкой которого можно воспользоваться. В центре полностью представлен весь комплекс услуг с учетом вида предпринимательской деятельности, имеется функционал МФЦ. Все консультационные услуги бесплатные, финансируются за счет бюджета области. Место открытия центра было выбрано с учетом мнения предпринимателей, уполномоченного по защите прав предпринимателей, депутатов Законодательного собрания области. В рамках нацпроекта сюда вложено порядка 130 млн рублей – это ремонт, оснащение оборудованием, мебелью, связью. К центру организован удобный подъезд, парковки, недалеко расположены автобусные остановки и метро. Созданы все условия, чтобы предприниматели, в том числе из районов области, смогли оперативно и в полном объеме получить необходимые консультации», – рассказал Сергей Сёмка.

В Новосибирской области официально открылся центр «Мой бизнес» 1 of 26

Замгубернатора отметил, что в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» Новосибирская область успешно выполняет показатели по малому бизнесу (количество работающих в малом и среднем бизнесе, оборот малого и среднего бизнеса). С открытием центра «Мой бизнес» предполагается, что наш регион будет перевыполнять установленные показатели.

Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Новосибирской области Николай Мамулат подчеркнул, что в регионе насчитывается порядка 145 тысяч предпринимателей. Новосибирская область по количеству предприятий малого и среднего бизнеса находится на шестом месте в стране и на первом – в Сибирском федеральном округе. «Этот центр очень важен, его работа поставлена так, что при выходе из здания человек становится подкованным предпринимателям. Не нужно обращаться в разные инстанции: все сосредоточено в одном месте, двери открыты. Это говорит о том, что мы становимся все ближе к моменту полной защищенности бизнеса. Когда предприниматели поймут, что можно вести свое дело спокойно, уверенно, что государство выделяет для развития предпринимательства такую инфраструктуру бесплатно, – отметил Николай Мамулат. – В пандемию количество обращений к нам увеличилось в пять раз. Уверен, что и сейчас в центр пойдут заявки. Представитель нашего аппарата также сможет дать консультацию, и я рассчитываю, что количество молодых предпринимателей от этого увеличится. Такие центры организованы во всех регионах, но наш является одним из лучших и по площади, и по инфраструктуре. Региональное правительство подошло с особым вниманием к обустройству центра. Также важно, что любой предприниматель в районе может связаться с центром и получить поддержку».

Региональное правительство подошло с особым вниманием к обустройству центра

Задача центра «Мой бизнес» – вовлечь как можно больше людей в бизнес-активность, обучить их, помочь создать и развить свой бизнес. На площадке центра одновременно работают специалисты различной инфраструктуры поддержки – региональный Гарантийный Фонд, Фонд микрофинансирования, Центр поддержки предпринимательства, Центр инноваций социальной сферы, Центр поддержки экспорта. Кроме этого, можно получить консультацию от специалистов МФЦ, АО «МСП Банк», Банка России и аппарата уполномоченного по правам предпринимателей Новосибирской области. Кроме этого, центр активно взаимодействует с территориальными и профессиональными бизнес-сообществами региона, имеет широкую карту партнёров, поэтому предприниматель может обратиться за помощью на получение господдержки по различным программам, а также по получению консолидированной информации о всех событиях в сфере малого и среднего предпринимательства региона.

До 2024 года по всей России планируется открыть не менее 170 центров «Мой бизнес»

Центр «Мой бизнес» обладает удобной инфраструктурой. Помимо предоставления услуг, предприниматели могут воспользоваться тремя переговорными комнатами и большим конференц-залом, который полностью оснащён оборудованием и вмещает более 100 посадочных мест. Также на площадке центра работают коворкинг и малый конференц-зал (вместимостью более 50 посадочных мест), которые можно эффективно использовать в деловых встречах с потенциальными партнерами и инвесторами.

Услуги центра «Мой бизнес» будут полезны предпринимателям из разных сфер деятельности, а также тем, кто только планируют начать свое дело. Для студентов, выпускников и воспитанников детских домов, инвалидов, женщин в декрете, пенсионеров и военнослужащих, уволенных в запас разработаны специализированные обучающие программы. Заинтересованные участники смогут пройти обучение бесплатно, либо на льготных условиях. Форматы обучения могут быть разными – от онлайн-программ до мастер-классов, тренингов и семинаров.

По данным минэкономразвития России, до 2024 года планируется открыть не менее 170 центров «Мой бизнес». Они создаются по нацпроекту «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». Сам нацпроект рассчитан на 2019-2024 годы и включает в себя пять федеральных проектов.

В тексте использованы фотографии Михаила Перикова и пресс-службы минпромторга Новосибирской области

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