ВТБ в Новосибирской области выдал 1,2 тысячи кредитов по «Ипотеке с господдержкой»

За время работы в рамках программы «Ипотека с господдержкой 2020» ВТБ в Новосибирской области провел 1,2 тыс. сделок на общую сумму 2,8 млрд рублей. Средний размер кредита по программе составил 2,3 млн рублей.

«Господдержка существенно расширила возможности россиян на приобретение нового жилья даже в нынешний непростой год. Кредиты по рекордно низкой ставке стали драйвером развития всего рынка, и начиная с апреля, когда она была запущена, продажи ипотеки уверенно растут, – комментирует заместитель руководителя департамента розничного бизнеса, вице-президент ВТБ Евгений Дячкин. – В августе мы увеличили выдачу кредитов на 40% по сравнению с прошлым годом, и каждая третья сделка прошла именно по программе 6,5%».

Новосибирская область вошла в первую пятерку регионов по числу ипотечных сделок и их общему объему. Впереди только Московский регион (7,8 тыс. сделок на 38 млрд рублей), Санкт-Петербург с Ленобластью (2,6 тыс. сделок на 8,7 млрд рублей) и Республике Татарстан (1,5 тыс. сделок на 3,7 млрд рублей). Пятое место досталось Ростовской области (1,4 тыс. сделок на 2,6 млрд рублей).

В целом по России в рамках программы заключено 30,2 тысячи сделок на 90 млрд рублей. Средний размер кредита достиг 2,9 млн рублей. Программа занимает порядка 30% от общего объема всех ипотечных выдач ВТБ. По прогнозам аналитиков банка, пик спроса на программу с господдержкой придется на осень этого года – уже сейчас рынок ждет окончательного решения о сроках ее реализации, что создает дополнительный стимул у клиентов.

В настоящее время в ВТБ действует сниженный размер первого взноса в рамках ипотеки под 6,5% – всего 15% от стоимости приобретаемого объекта. В рамках совместных программ с отдельными застройщиками можно получить ипотеку со ставкой от 0,5% на первые несколько лет, остальные расходы застройщик возьмет на себя.

Оформить кредит по льготной ставке могут клиенты, покупающие квартиры в новостройках. Максимальная сумма кредита, определенная в рамках программы, составляет 12 млн рублей для Москвы и области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области и 6 млн рублей – для остальных регионов страны. Максимально возможный срок оформления кредита – до 30 лет.

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